Globo faz mudança radical em nova novela e surpreende público

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A Globo adotou um novo formato em sua nova novela das sete, “Por Você”. Diferentemente de outras produções, a emissora decidiu compartilhar com o público o que antes ficava escondido: os bastidores.

Em postagem nas redes sociais, a Globo começou a publicar imagens capturadas durante as cenas, mostrando recursos como o chroma key e detalhes da produção da novela.

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O que chamou a atenção do público é que a mudança ocorre em um momento em que a televisão enfrenta desafios de audiência diante do crescimento das redes sociais.



Veja os bastidores:

Conheça a novela “Por Você”

A nova novela das sete da TV Globo estreou nesta última segunda-feira, 17, em substituição a Coração Acelerado. Escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, a trama conta a história de Bela (Sheron Menezzes), uma médica ginecologista e obstetra focada na carreira.

Ela vê sua vida virar de cabeça para baixo quando sua melhor amiga de infância, Juli (Lucy Ramos), morre em um trágico acidente automobilístico.

Antes de falecer, Juli faz um último pedido: que Bela assuma a criação de seus quatro filhos. A partir daí, a médica precisa aprender a lidar com a maternidade repentina e os desafios de cuidar de uma família grande.