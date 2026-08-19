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Globo muda programação pelo 2º dia para homenagear Glória Menezes

Alteração ocorrerá após a novela Além do Tempo

Agatha Victoria Reis
Por
Glória Menezes na TV Globo
Glória Menezes na TV Globo - Foto: Divulgação

Após mudar a programação por conta da morte da atriz Laura Cardoso (1927-2026) nesta terça-feira, 18. A emissora também fará alteração nesta quarta-feira, 19, para prestar homenagem à atriz Glória Menezes (1934-2026).

O quadro afetado pela mudança será a Sessão da Tarde, que dará lugar à série documental Tributo, dedicada a grandes nomes da dramaturgia brasileira.

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O documentário mostra momentos importantes da carreira de Glória e reúne relatos de amigos e familiares. A exibição ocorrerá após a novela 'Além do Tempo', transmitida na Edição Especial da emissora.

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Morte de Laura Cardoso e Glória Menezes

Laura Cardoso morreu aos 98 anos após um mal-estar em sua residência na noite de segunda-feira, 17, no bairro de Sumaré, na Zona Oeste de São Paulo. A atriz é um dos grandes nomes da dramaturgia, com mais de 150 trabalhos na arte brasileira.

Glória Menezes foi a óbito por causas naturais em seu apartamento no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 18. A artista também está entre os maiores nomes da televisão brasileira

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Sessão da Tarde televisão

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