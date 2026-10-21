Globo muda programação e adia beijo gay em Quem Ama Cuida

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O primeiro beijo gay da novela ‘Quem Ama Cuida’, entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli), foi adiado. A cena, prevista para ir ao ar nesta quinta-feira, 22, será exibida na terça-feira, 27, após o segundo turno das eleições.

A novela também passou por outras mudanças na programação. Na sexta-feira, 23, a novela também não será exibida devido à transmissão do debate eleitoral entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a alteração, a direção da novela reorganizou as cenas dos próximos capítulos, sem mudar a história da protagonista Adriana, interpretado por Leticia Colin.

Prevista para ir ao ar na terça-feira, 27, a cena do beijo não será a única interação entre o casal na dramaturgia da Globo. Os autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto já prepararam outras demonstrações de carinho entre Mau Mau e Felipe.

A novela ‘Quem Ama Cuida’ segue no ar até janeiro de 2027. A trama será ocupada pela continuação de ‘Avenida Brasil’, escrita por João Emanuel Carneiro.