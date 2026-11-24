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A Globo confirmou que o primeiro capítulo de ‘Avenida Brasil 2’ vai ao ar no dia 25 de janeiro de 2027, data em que a cidade de São Paulo vai completar 473 anos.

Foi especulado nos bastidores que a continuação da trama de 2012 poderia ser antecipada em uma semana, indo ao ar no dia 18, para evitar o feriadão na Grande São Paulo, principal mercado de televisão do Brasil. A Globo, porém, negou qualquer alteração no planejamento.

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Segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, ao mesmo tempo, a emissora deseja aproveitar a reta final de ‘Quem Ama Cuida’, que termina em 22 de janeiro, para impulsionar as duas primeiras semanas do BBB 27, comandado por Tadeu Schmidt.

Nos bastidores, a Globo entende que a expectativa de ‘Avenida Brasil 2’ e o fim do feriado farão com que a estreia da continuação gere expectativa no público.

Qual vai ser a história de ‘Avenida Brasil 2’?

O folhetim se passa 14 anos depois dos acontecimentos da primeira novela e vai mostrar Carminha (Adriana Esteves) retornando ao Divino com uma imagem bem diferente daquela que marcou sua trajetória.

Após cumprir pena pela morte de Max (Marcello Novaes), ela tentará reconstruir a vida e se apresentará como uma mulher transformada.

Ela passa a comandar a ONG Mãe Lucinda, instalada na antiga casa da personagem de Vera Holtz. A instituição acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade que ficaram desamparadas após o fechamento do lixão do Divino.

O trabalho social faz com que ela conquiste reconhecimento público e receba homenagens, construindo uma reputação distante da imagem de vilã que deixou no passado.

O autor João Emanuel Carneiro pretende emular ‘A Favorita’ (2008) e confundir o público sobre ela ser vilã ou mocinha.