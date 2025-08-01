EITA!
Ingrato? Filho de Faustão quer “se afastar” do pai
João Silva deu uma declaração surpreendente envolvendo Faustão
Por Edvaldo Sales
Filho do apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, João Silva deu uma declaração surpreendente. O jovem de 21 anos vai passar a comandar o Programa do João, que vai encerrar a programação dos sábados do SBT. Mesmo com esse crescimento profissional, o rapaz que se afastar do rótulo de filho de Faustão.
João revelou, em entrevista para a CARAS Brasil, que um dos objetivos de manter o seu nome no título da atração é o de tornar-se independente da imagem do pai. “Não lembram o meu nome”, lamentou o jovem. Para ele, ter o seu nome no programa é “muito importante”.
“Até porque, pra mim, até hoje, muitas pessoas não me chamam de João, é o filho do Faustão. Tem muita gente que gosta de mim e não lembra meu nome, é muito louco isso. Aí falam, ‘eu te adoro, assisto o programa, vi você entrevistando na TV’, não é aquele papo de agora, tipo, ‘ah, comecei a acompanhar agora’, só que muitas vezes não lembra que é João. Isso ainda acontece”, desabafa.
Mesmo se sentindo ofuscado pelo pai, João afirmou que não se incomoda em ser associado ao pai. “Acho que teu nome no programa, com a Band já começou isso, agora no SBT vai ser cada vez mais, João, João, João, aí você vai criando o seu próprio nome. E eu não acho ruim ser conhecido como filho do Faustão, mas é bom, acho legal ter o nome ali em evidência, e as pessoas, cada vez mais, se conectarem com você pelo seu nome”, ressaltou.
A ideia é fazer com que o Programa do João seja uma proposta jovem para conectar com outras gerações de estrelas. Pelo o que já foi divulgado até o momento, a atração deve apostar em entrevistas com famosos, game show e os bastidores da vida dos artistas.
Saída da Band
João saiu da Band em junho deste ano e pegou o público de surpresa. Após dois anos na emissora paulista, João fechou contrato com o SBT.
O filho de Faustão estreou na TV aos 17 anos, ao lado do pai, no programa Faustão na Band. Desde então, construiu carreira própria e chamou atenção no mercado televisivo pelo seu estilo leve de apresentação e pelo bom relacionamento com anunciantes e patrocinadores.
