TELEVISÃO
EITA!

Ingrato? Filho de Faustão quer “se afastar” do pai

João Silva deu uma declaração surpreendente envolvendo Faustão

Por Edvaldo Sales

01/08/2025 - 12:30 h
Faustão e o filho, João Silva
Faustão e o filho, João Silva -

Filho do apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, João Silva deu uma declaração surpreendente. O jovem de 21 anos vai passar a comandar o Programa do João, que vai encerrar a programação dos sábados do SBT. Mesmo com esse crescimento profissional, o rapaz que se afastar do rótulo de filho de Faustão.

João revelou, em entrevista para a CARAS Brasil, que um dos objetivos de manter o seu nome no título da atração é o de tornar-se independente da imagem do pai. “Não lembram o meu nome”, lamentou o jovem. Para ele, ter o seu nome no programa é “muito importante”.

“Até porque, pra mim, até hoje, muitas pessoas não me chamam de João, é o filho do Faustão. Tem muita gente que gosta de mim e não lembra meu nome, é muito louco isso. Aí falam, ‘eu te adoro, assisto o programa, vi você entrevistando na TV’, não é aquele papo de agora, tipo, ‘ah, comecei a acompanhar agora’, só que muitas vezes não lembra que é João. Isso ainda acontece”, desabafa.

Mesmo se sentindo ofuscado pelo pai, João afirmou que não se incomoda em ser associado ao pai. “Acho que teu nome no programa, com a Band já começou isso, agora no SBT vai ser cada vez mais, João, João, João, aí você vai criando o seu próprio nome. E eu não acho ruim ser conhecido como filho do Faustão, mas é bom, acho legal ter o nome ali em evidência, e as pessoas, cada vez mais, se conectarem com você pelo seu nome”, ressaltou.

A ideia é fazer com que o Programa do João seja uma proposta jovem para conectar com outras gerações de estrelas. Pelo o que já foi divulgado até o momento, a atração deve apostar em entrevistas com famosos, game show e os bastidores da vida dos artistas.

Saída da Band

João saiu da Band em junho deste ano e pegou o público de surpresa. Após dois anos na emissora paulista, João fechou contrato com o SBT.

O filho de Faustão estreou na TV aos 17 anos, ao lado do pai, no programa Faustão na Band. Desde então, construiu carreira própria e chamou atenção no mercado televisivo pelo seu estilo leve de apresentação e pelo bom relacionamento com anunciantes e patrocinadores.

