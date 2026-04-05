JUSTIÇA
Marcius Melhem tem denúncias de assédio arquivadas: "Farsantes"
Justiça arquiva duas denúncias e caso segue com uma acusação
Por Isabela Cardoso
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O humorista Marcius Melhem obteve uma vitória judicial importante neste fim de semana. A juíza Juliana Benevides de Barros Araújo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou o arquivamento de duas das três denúncias de assédio sexual que pesavam contra o ex-executivo.
Com a decisão, Melhem passa a responder por apenas uma acusação remanescente. Nas redes sociais, o humorista reagiu de forma assertiva, classificando as denunciantes como "farsantes" que tentaram fugir da justiça.
“Enquanto eu lutava por justiça, as farsantes primeiro não queriam justiça e depois fizeram de tudo pra fugir dela”, afirmou Melhem em publicação recente.
Viabilidade jurídica e ausência de detalhes
A magistrada ressaltou que o arquivamento não entra no mérito da existência ou não do assédio, mas foca na viabilidade jurídica das peças apresentadas. Em um dos casos descartados, que reunia relatos entre 2014 e 2019, a juíza entendeu que as menções feitas ao ano de 2020 não configuravam o crime tipificado.
No segundo caso, o Ministério Público falhou em detalhar condutas específicas no último período mencionado, o que inviabilizou a continuidade do processo.
Apenas uma acusação segue em andamento
Agora, o processo foca exclusivamente em supostos episódios ocorridos entre 2019 e 2020. A Justiça ainda precisa definir o período exato desses fatos para avaliar se houve prescrição, quando o Estado perde o prazo legal para punir um crime.
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O caso, que veio a público em 2020 com oito mulheres, viu o cerco se fechar juridicamente ao longo dos anos, especialmente após a própria TV Globo informar à Justiça que sua auditoria interna não comprovou os assédios.
Defesa alega relações de amizade e informalidade
A defesa de Marcius Melhem mantém a tese de que todas as interações citadas nos autos possuíam caráter informal e eram compatíveis com relações de amizade e confiança mútua.
O humorista tem usado seus canais oficiais para confrontar as versões das vítimas e celebrar as decisões favoráveis. Enquanto isso, o grupo de denunciantes ainda não se manifestou oficialmente sobre os novos arquivamentos desta etapa processual.
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