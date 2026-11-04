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Morre Janaína Barbosa, ex-apresentadora de TV, aos 48 anos

Famosa foi vítima de uma reação alérgica

Agatha Victoria Reis
Por
Ex-apresentadora Janaína Barbosa
Ex-apresentadora Janaína Barbosa - Foto: Reprodução| Instagram

A atriz e ex-apresentadora Janaína Barbosa morreu aos 48 anos nesta terça-feira, 3, vitima de um choque anafilático devido ao uso de uma nova medicação. A informação foi confirmada pelo ex-marido Otávio Mesquita.

Ao UOL, Camila Avesani, amiga da atriz desde 2012, confirmou que Janaína sofreu uma reação alérgica grave após ingerir um novo medicamento e acabou falecendo.

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Quem era Janaína Barbosa?

Janaína Barbosa ganhou projeção nacional entre 2001 e 2002 ao assumir a bancada do programa de fofocas TV Fama na RedeTV!, dividindo o comando com o jornalista Nelson Rubens.

Após deixar a apresentação de TV, dedicou-se à dramaturgia e integrou o elenco do seriado Casos e Acasos da TV Globo em 2008. Também atuou nos filmes Bochincho, O Filme (2020) e Anita (2023).

A famosa foi casada com Otávio Mesquita entre 2002 e 2007. O casamento luxuoso na época reuniu padrinhos famosos como Roberto Justus e Luciana Gimenez.

Após o fim do relacionamento, a atriz foi casada por duas décadas com o empresário Felipe Faria, com quem teve seus dois filhos, Bernardo e Frederico. A morte de Janaína causou grande comoção entre famosos brasileiros.

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morte de famosos televisão

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