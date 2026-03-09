PRODUÇÃO DE PESO
Nova novela da Globo terá 200 perucas e figurinos com pó de ouro
Novela ‘A Nobreza do Amor’ estreia no dia 16 de março
Por Edvaldo Sales
A produção da próxima novela das seis da TV Globo, ‘A Nobreza do Amor’, que estreia no dia 16 de março, investiu em figurinos elaborados, caracterização detalhada e quase 200 perucas criadas especialmente para o programa.
O trabalho contou com consultoria do pesquisador Maurício Camillo, da Guiné-Bissau, especialista na história de grandes reinos africanos, e direção de arte de Rafael Cabeça, pesquisador de cultura afro-brasileira. A ideia foi fugir de estereótipos frequentemente associados à África.
Segundo o Splash, equipe buscou referências em culturas como iorubá, bantu e masai para criar o reino fictício de Batanga.
Pó de ouro
Desenvolvidos com padrões exclusivos feitos em tear, os figurinos da família real da novela foram inspirados no tecido artesanal iorubá Aso Oke, tradicionalmente associado à nobreza. Os tons de dourado e vermelho predominam nas roupas do reino.
A princesa Alika, interpretada por Duda Santos, usa tecidos produzidos com a técnica africana de tingimento shiburi. As peças incluem estampas feitas com carimbos, aplicações de foil e até pó de ouro.
Quando a personagem chega ao Brasil e passa a usar a identidade de Lúcia, o visual muda completamente. O figurino passa a incorporar elementos do estilo steampunk.
200 perucas
Além disso, a caracterização será um dos destaques da produção. O acervo da novela reúne quase 200 perucas, muitas delas modulares, que permitem cerca de 300 combinações diferentes de visuais.
Entre os estilos estão tranças, dreads e cabelos adornados com pedras. Algumas perucas foram encontradas em São Paulo, incluindo peças nigerianas originais.
As diferenças entre os personagens são marcadas pelos figurinos. Enquanto a realeza aparece em tons de vermelho e dourado, o vilão Jendal, interpretado por Lázaro Ramos, veste roupas em preto, cobre e marrom.
Barro Preto
Outro ponto alto da novela é a cidade fictícia brasileira de Barro Preto, que apresenta uma estética inspirada em balneários franceses dos anos 1920, combinando tons terrosos das falésias com azuis e verdes do mar.
O figurino também ajuda a revelar personalidades dos personagens brasileiros. Marta, interpretada por Emanuelle Araújo, por exemplo, aposta em elegância inspirada no art déco, enquanto Graça, personagem de Fabiana Karla, usa peças extravagantes com acessórios em formatos de conchas, peixes e caranguejos.
Para ajudar a deixar tudo ainda mais marcante, a caracterização inclui pinturas corporais, escarificações e alargadores de orelha nos personagens africanos, reforçando o universo cultural do reino fictício retratado na novela.
