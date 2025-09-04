Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EITA!

Novo âncora no Jornal Hoje vai receber um dos maiores salários da TV

Roberto Kovalick assume o posto e recebe um salário surpreendente

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

04/09/2025 - 21:26 h | Atualizada em 05/09/2025 - 17:48
Reformulação foi anunciada na segunda-feira
Reformulação foi anunciada na segunda-feira -

A saída de William Bonner do Jornal Nacional desencadeou uma série de mudanças no jornalismo da Globo, incluindo a promoção de Roberto Kovalick para a bancada do Jornal Hoje. O veterano jornalista, que já soma mais de 30 anos de carreira, substituirá César Tralli, agora titular do JN.

Segundo informações de mercado, a mudança veio acompanhada de um reajuste significativo no salário do novo âncora: de cerca de R$ 80 mil mensais no comando do Hora Um, Kovalick passou a receber aproximadamente R$ 120 mil por mês no Jornal Hoje.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Regina Duarte surge em cadeira de rodas e preocupa fãs
Sem banho há meses, ex-atriz da Globo é encontrada em situação precária
Saiba por que Raul Gil foi internado e como está o apresentador

A reformulação foi anunciada na segunda-feira, 1º, data em que o Jornal Nacional completou 56 anos. Além da despedida oficial de Bonner, marcada para 3 de novembro, a emissora confirmou outros ajustes: Tiago Scheuer assumirá o Hora Um e Cristiana Sousa Cruz, atual editora-chefe adjunta, ocupará o posto de editora-chefe do JN.

Com vasta experiência como correspondente internacional, repórter em grandes coberturas e apresentador desde 2019 do Hora Um, Kovalick chega ao novo desafio com a missão de manter a credibilidade e a audiência do telejornal vespertino.

Bonner, por sua vez, continuará na Globo em novo projeto: a partir de 2026, dividirá a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

televisão TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Reformulação foi anunciada na segunda-feira
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Reformulação foi anunciada na segunda-feira
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Reformulação foi anunciada na segunda-feira
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Reformulação foi anunciada na segunda-feira
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x