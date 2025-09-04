Novo âncora no Jornal Hoje vai receber um dos maiores salários da TV

Reformulação foi anunciada na segunda-feira - Foto: Reprodução | TV Globo

A saída de William Bonner do Jornal Nacional desencadeou uma série de mudanças no jornalismo da Globo, incluindo a promoção de Roberto Kovalick para a bancada do Jornal Hoje. O veterano jornalista, que já soma mais de 30 anos de carreira, substituirá César Tralli, agora titular do JN.

Segundo informações de mercado, a mudança veio acompanhada de um reajuste significativo no salário do novo âncora: de cerca de R$ 80 mil mensais no comando do Hora Um, Kovalick passou a receber aproximadamente R$ 120 mil por mês no Jornal Hoje.

A reformulação foi anunciada na segunda-feira, 1º, data em que o Jornal Nacional completou 56 anos. Além da despedida oficial de Bonner, marcada para 3 de novembro, a emissora confirmou outros ajustes: Tiago Scheuer assumirá o Hora Um e Cristiana Sousa Cruz, atual editora-chefe adjunta, ocupará o posto de editora-chefe do JN.



Com vasta experiência como correspondente internacional, repórter em grandes coberturas e apresentador desde 2019 do Hora Um, Kovalick chega ao novo desafio com a missão de manter a credibilidade e a audiência do telejornal vespertino.

Bonner, por sua vez, continuará na Globo em novo projeto: a partir de 2026, dividirá a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg.