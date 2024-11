Paola Carosella revela que sofreu assédio aos 12 anos: "violento"

Segundo a chef, sua infância foi muito solitária e triste - Foto: Reprodução/Youtube/Canal UOL

A renomada chef de cozinha Paola Carosella revelou que já sofreu assédio quando tinha apenas 12 anos. Segundo a apresentadora, o caso aconteceu em um ônibus onde um homem teria se masturbado ao seu lado durante a viagem.

Em entrevista ao jornal O Globo, Paola relembra o momento: "Claro que foi violento, a pessoa estava transtornada. Talvez, eu tenha aprendido que a rua é um lugar perigoso. Mas não sofri assédios como outras mulheres, tive sorte nesse aspecto".

Segundo a chef, sua infância foi muito solitária e triste, e que isso ajudou a fortalecer a criação da sua filha.

"Faço terapia há mais de 25 anos... (pausa). Lembro de gargalhadas, passeios, mas são pitadas. Foi uma infância solitária e triste. Quando penso, sinto um nó na barriga. Quanto mais terapia a gente faz, mais fácil fica admitir e reconhecer o que não foi legal. Sobretudo porque hoje há o contraste. Tenho um lar de paz, saudável. Minha filha cresce com liberdade, sem loucura."

A ex-jurada do MasterChef está em um relacionamento com o fotógrafo Manuel Sá, de 44 anos. Ela afirma que a nova relação ajudou ela a 'desacelerar' e relevou sobre a possibilidade de casamento.

"[Nos conhecemos] por aplicativo. Estamos juntos há dois anos e meio. Ele me ensinou a importância de parar, olhar no olho, porque sou muito acelerada. Sobre casamento, não sei. Quando preciso receber, fico tímida. Me pergunto se seria uma boa noiva".