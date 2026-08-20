Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO

TRAMA

‘Quem Ama Cuida’: Adriana prepara vingança contra segundo alvo

Novela promete próximos capítulos tensos e com reviravoltas

Agatha Victoria Reis
Por
Adriana em Quem Ama Cuida
Adriana em Quem Ama Cuida - Foto: Manoella Mello/Globo

Os próximos capítulos de ‘Quem Ama Cuida’ promete novas reviravoltas na vingança de Adriana. Após desmoralizar a imagem de Ademir (Dan Stulbach), Adriana iniciará a vingança contra Ulisses (Alexandre Borges).

Viciado em jogos de azar, a protagonista conseguirá fazer Ulisses vender a parte dele da joalheria Brandão. Na próxima semana, Adriana descobrirá o vício em jogos e as dívidas acumuladas pelo empresário.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com a informação, ela pedirá para Lyris (Pri Helena) aconselhar Ulisses a vender a parte dele da joalheria, planejando comprá-la como revanche. Após isso, ela pedirá a Nancy (Jeniffer Nascimento) ser a representante nas negociações.

Leia Também:

TELEVISÃO

Globo faz mudança radical em nova novela e surpreende público
Globo faz mudança radical em nova novela e surpreende público imagem

TELEVISÃO

Globo muda programação pelo 2º dia para homenagear Glória Menezes
Globo muda programação pelo 2º dia para homenagear Glória Menezes imagem

VIRALIZOU

Apresentadora da Globo se irrita com confusão ao vivo: “Bagunça”
Apresentadora da Globo se irrita com confusão ao vivo: “Bagunça” imagem

Assim que a protagonista adquirir uma parte da empresa, ela se tornará uma das donas da joalheria Brandão. Ao mesmo tempo, a empresa estará enfrentando uma crise financeira sob o comando de Ingrid (Agatha Moreira).

Além de Ademir e Ulisses, os personagens Tom (Allan Souza Lima), Diná (Rosi Campos), Silvana (Belize Pombal) e Pilar (Isabel Teixeira) também estão na lista de vingança de Adriana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Globo Quem Ama Cuida televisão

Relacionadas

Mais lidas