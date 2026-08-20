‘Quem Ama Cuida’: Adriana prepara vingança contra segundo alvo

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Os próximos capítulos de ‘Quem Ama Cuida’ promete novas reviravoltas na vingança de Adriana. Após desmoralizar a imagem de Ademir (Dan Stulbach), Adriana iniciará a vingança contra Ulisses (Alexandre Borges).

Viciado em jogos de azar, a protagonista conseguirá fazer Ulisses vender a parte dele da joalheria Brandão. Na próxima semana, Adriana descobrirá o vício em jogos e as dívidas acumuladas pelo empresário.

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Com a informação, ela pedirá para Lyris (Pri Helena) aconselhar Ulisses a vender a parte dele da joalheria, planejando comprá-la como revanche. Após isso, ela pedirá a Nancy (Jeniffer Nascimento) ser a representante nas negociações.

Assim que a protagonista adquirir uma parte da empresa, ela se tornará uma das donas da joalheria Brandão. Ao mesmo tempo, a empresa estará enfrentando uma crise financeira sob o comando de Ingrid (Agatha Moreira).

Além de Ademir e Ulisses, os personagens Tom (Allan Souza Lima), Diná (Rosi Campos), Silvana (Belize Pombal) e Pilar (Isabel Teixeira) também estão na lista de vingança de Adriana.