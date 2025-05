Renata Vasconcellos apresenta Jornal Nacional em Salvador; entenda

Renata Vasconcellos abriu o jornal direto de Salvador - Foto: Reprodução | TV Globo

Renata Vasconcellos apresentou o Jornal Nacional de forma inusitada na noite desta terça-feira, 22. A jornalista abriu o telejornal da casa de uma família de telespectadores em Salvador.

A iniciativa faz parte das comemorações do aniversário de 60 anos da TV Globo. Durante a programação, a comunicadora revelou que a ideia é mostrar a proximidade da emissora com os brasileiros e a família Silva Alves faz parte desta história.

HISTÓRICO!



A programação especial terá duração de cerca de 15 minutos durante o jornal, colocando os membros da família para fazer comentários sobre as reportagens exibidas e contar um pouco da história deles com a Globo.

Esse é apenas o primeiro evento do projeto, que vai passear por programas especiais de entretenimento, reportagens e momentos icônicos da teledramaturgia.

“É uma oportunidade de entrar “em casa” com o Brasil. E ter a honra de festejar esses sessenta anos da TV Globo prestigiando o que a gente tem de mais forte, de mais poderoso: a família. O ‘JN’ entra todos os dias na casa dos brasileiros, mas nessa semana, vai estar ainda mais pertinho, para fazer contato olho no olho, escutar, abraçar, falar do que se tem orgulho e onde está a esperança. A gente achou que seria muito lindo e simbólico apresentar o ‘Jornal Nacional’ de dentro da casa de uma família. E é assim que o ‘JN’ está a partir de hoje: em família”, afirma Renata.