Roberto Carlos na Globo: emissora precisa voltar atrás após erro grave

Roberto Carlos foi retirado de chamada da Globo - Foto: Divulgação

A TV Globo colocou um show de Roberto Carlos em Gramado (RS) no anúncio de sua grade para 2025, mas, devido a um erro, precisou editar a chamada para retirar a performance do rei, pois ele ainda não assinou o acordo, segundo o site Notícias da TV.

Na madrugada de terça-feira, 29, o show de Roberto Carlos em Gramado surgiu como uma das atrações da Globo para 2025 no longo vídeo exibido logo após o show especial de 60 anos. Não deram detalhes sobre a performance, apenas a informação de que o rei cantaria na cidade da Serra Gaúcha.

A chamada chegou a ser disponibilizada no YouTube oficial da emissora, mas foi tirada do ar e substituída nessa sexta-feira, 2, por uma nova versão, em que não há nenhuma citação a Roberto Carlos.

Agora, na parte de atrações musicais, aparecem o megashow de Lady Gaga, os festivais The Town e Afropunk, e especiais sobre o pagode dos anos 1990 e um show com trilhas de novelas tocadas por uma orquestra sinfônica.

A equipe de Roberto Carlos confirmou ao Notícias da TV que o novo contrato do artista com a Globo ainda não foi assinado, embora esteja bem encaminhado e com alguns detalhes para resolver.

Show em Gramado

O show de Roberto Carlos em Gramado nunca foi discutido oficialmente. Segundo o site, a apresentação provavelmente era uma ideia da Globo que não chegou a ser colocada na mesa de negociação. A tendência é que o rei assine o novo contrato em breve e acerte um show na programação de fim de ano, mas não é certo que a apresentação será na cidade gaúcha.

A Globo ainda não se pronunciou sobre o motivo de ter excluído o show de Roberto Carlos em Gramado da sua vinheta de programação para 2025.