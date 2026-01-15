Menu
TELEVISÃO
TELEVISÃO

SBT supera a Globo e garante cobertura de importante campeonato brasileiro

Emissoras do SBT oferecem valor maior e asseguram a transmissão da principal competição regional

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

15/01/2026 - 18:00 h
Consórcio do SBT supera proposta da Globo
Consórcio do SBT supera proposta da Globo

O SBT saiu na frente da Globo e renovou o contrato de transmissão da Copa do Nordeste, considerada a principal competição regional do futebol brasileiro. O novo acordo garante a exibição do torneio em 2026 e tem validade de apenas uma temporada.

A negociação envolveu diretamente o consórcio de emissoras afiliadas ao SBT na região Nordeste, que apresentou uma proposta financeiramente superior à da concorrente.

Proposta teve reajuste e superou a concorrência

Segundo informações da Folha de São Paulo, o grupo ligado ao SBT Nordeste ofereceu um valor com reajuste de 15% em relação ao contrato anterior. A quantia também ficou acima da proposta apresentada pela Globo, o que pesou na decisão final.

A emissora carioca, por sua vez, não avançou de forma mais agressiva nas negociações, especialmente pela ausência do Bahia na edição de 2026 do torneio, já que o clube disputará a Libertadores.

Acordo foi confirmado pela CBF

O contrato foi fechado junto à agência Sportfive e confirmado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última quarta-feira, 14. Pelo vínculo, a Copa do Nordeste seguirá sendo exibida em TV aberta, com uma partida por rodada transmitida para oito estados da região.

Sergipe será o único estado fora da cobertura, por não contar com uma emissora afiliada ao SBT.

Quem integra o consórcio do SBT Nordeste

O pagamento da cota de transmissão será feito pelo consórcio de emissoras do SBT Nordeste, formado por:

  • TV Jornal (Pernambuco)
  • TV Tambaú e TV Borborema (Paraíba)
  • TV Aratu (Bahia)
  • TV Jangadeiro (Ceará)
  • TV Ponta Negra (Rio Grande do Norte)
  • TV Cidade Verde (Piauí)
  • TV Difusora (Maranhão)
  • TV Ponta Verde (Alagoas)

Direitos ainda estão em negociação para outras plataformas

Além da TV aberta, a Sportfive segue negociando os direitos de exibição para TV por assinatura e pay-per-view. Nesse modelo, ESPN e Globo ainda mantêm conversas para possíveis renovações contratuais.

Copa do Nordeste terá mudanças em 2026

A edição de 2026 da Copa do Nordeste trará alterações no formato e no calendário. A competição está prevista para começar em março e seguir até junho, reunindo 20 clubes divididos em quatro grupos com cinco equipes cada.

O torneio terá início direto na fase de grupos e manterá a realização de clássicos regionais como estratégia para atrair público. Fortaleza, Ceará, Sport e Vitória aparecem entre os favoritos ao título.

