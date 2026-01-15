SBT supera a Globo e garante cobertura de importante campeonato brasileiro

Consórcio do SBT supera proposta da Globo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O SBT saiu na frente da Globo e renovou o contrato de transmissão da Copa do Nordeste, considerada a principal competição regional do futebol brasileiro. O novo acordo garante a exibição do torneio em 2026 e tem validade de apenas uma temporada.

A negociação envolveu diretamente o consórcio de emissoras afiliadas ao SBT na região Nordeste, que apresentou uma proposta financeiramente superior à da concorrente.

Proposta teve reajuste e superou a concorrência

Segundo informações da Folha de São Paulo, o grupo ligado ao SBT Nordeste ofereceu um valor com reajuste de 15% em relação ao contrato anterior. A quantia também ficou acima da proposta apresentada pela Globo, o que pesou na decisão final.

A emissora carioca, por sua vez, não avançou de forma mais agressiva nas negociações, especialmente pela ausência do Bahia na edição de 2026 do torneio, já que o clube disputará a Libertadores.

Acordo foi confirmado pela CBF

O contrato foi fechado junto à agência Sportfive e confirmado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última quarta-feira, 14. Pelo vínculo, a Copa do Nordeste seguirá sendo exibida em TV aberta, com uma partida por rodada transmitida para oito estados da região.

Sergipe será o único estado fora da cobertura, por não contar com uma emissora afiliada ao SBT.

Quem integra o consórcio do SBT Nordeste



O pagamento da cota de transmissão será feito pelo consórcio de emissoras do SBT Nordeste, formado por:

TV Jornal (Pernambuco)

TV Tambaú e TV Borborema (Paraíba)

TV Aratu (Bahia)

TV Jangadeiro (Ceará)

TV Ponta Negra (Rio Grande do Norte)

TV Cidade Verde (Piauí)

TV Difusora (Maranhão)

TV Ponta Verde (Alagoas)

Direitos ainda estão em negociação para outras plataformas

Além da TV aberta, a Sportfive segue negociando os direitos de exibição para TV por assinatura e pay-per-view. Nesse modelo, ESPN e Globo ainda mantêm conversas para possíveis renovações contratuais.

Copa do Nordeste terá mudanças em 2026

A edição de 2026 da Copa do Nordeste trará alterações no formato e no calendário. A competição está prevista para começar em março e seguir até junho, reunindo 20 clubes divididos em quatro grupos com cinco equipes cada.

O torneio terá início direto na fase de grupos e manterá a realização de clássicos regionais como estratégia para atrair público. Fortaleza, Ceará, Sport e Vitória aparecem entre os favoritos ao título.