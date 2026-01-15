TELEVISÃO
SBT supera a Globo e garante cobertura de importante campeonato brasileiro
Emissoras do SBT oferecem valor maior e asseguram a transmissão da principal competição regional
Por Iarla Queiroz
O SBT saiu na frente da Globo e renovou o contrato de transmissão da Copa do Nordeste, considerada a principal competição regional do futebol brasileiro. O novo acordo garante a exibição do torneio em 2026 e tem validade de apenas uma temporada.
A negociação envolveu diretamente o consórcio de emissoras afiliadas ao SBT na região Nordeste, que apresentou uma proposta financeiramente superior à da concorrente.
Proposta teve reajuste e superou a concorrência
Segundo informações da Folha de São Paulo, o grupo ligado ao SBT Nordeste ofereceu um valor com reajuste de 15% em relação ao contrato anterior. A quantia também ficou acima da proposta apresentada pela Globo, o que pesou na decisão final.
A emissora carioca, por sua vez, não avançou de forma mais agressiva nas negociações, especialmente pela ausência do Bahia na edição de 2026 do torneio, já que o clube disputará a Libertadores.
Acordo foi confirmado pela CBF
O contrato foi fechado junto à agência Sportfive e confirmado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última quarta-feira, 14. Pelo vínculo, a Copa do Nordeste seguirá sendo exibida em TV aberta, com uma partida por rodada transmitida para oito estados da região.
Sergipe será o único estado fora da cobertura, por não contar com uma emissora afiliada ao SBT.
Quem integra o consórcio do SBT Nordeste
O pagamento da cota de transmissão será feito pelo consórcio de emissoras do SBT Nordeste, formado por:
- TV Jornal (Pernambuco)
- TV Tambaú e TV Borborema (Paraíba)
- TV Aratu (Bahia)
- TV Jangadeiro (Ceará)
- TV Ponta Negra (Rio Grande do Norte)
- TV Cidade Verde (Piauí)
- TV Difusora (Maranhão)
- TV Ponta Verde (Alagoas)
Direitos ainda estão em negociação para outras plataformas
Além da TV aberta, a Sportfive segue negociando os direitos de exibição para TV por assinatura e pay-per-view. Nesse modelo, ESPN e Globo ainda mantêm conversas para possíveis renovações contratuais.
Copa do Nordeste terá mudanças em 2026
A edição de 2026 da Copa do Nordeste trará alterações no formato e no calendário. A competição está prevista para começar em março e seguir até junho, reunindo 20 clubes divididos em quatro grupos com cinco equipes cada.
O torneio terá início direto na fase de grupos e manterá a realização de clássicos regionais como estratégia para atrair público. Fortaleza, Ceará, Sport e Vitória aparecem entre os favoritos ao título.
