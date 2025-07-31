Trisal, desejo e tretas: o reality melhor que o BBB que a Globo não vai exibir

Terceira Metade tem momentos de pegação e climão - Foto: Reprodução | Globo

A cada episódio lançado no Globoplay, Terceira Metade prova que é mais do que um reality sobre relacionamentos fora do padrão. Apresentado com empatia e naturalidade por Deborah Secco, o programa mergulha em um tema que ainda é tabu para boa parte da sociedade brasileira: o poliamor. E o faz sem sensacionalismo, mas com delicadeza, humor e, principalmente, humanidade.

A proposta é simples: acompanhar casais em busca de uma terceira pessoa para formar um trisal. Mas o reality vai muito além do flerte e das dinâmicas “quentes” que muitos poderiam esperar de um programa com essa premissa. Terceira Metade mostra inseguranças, medos, ciúmes, acordos e desentendimentos. Mostra o amor sob novas formas e olhares.

Há algo muito honesto na forma como o programa trata as relações não monogâmicas. Ele não quer doutrinar, nem ridicularizar. Apenas mostrar que existem formas diferentes (e legítimas) de amar e se relacionar. E nisso, acerta em cheio.

Terceira Metade é um reality do Globoplay | Foto: Reprodução | Globo

Deborah Secco, com sua presença afetuosa e sem julgamentos, é a apresentadora ideal: ela conduz os episódios com a leveza de quem entende que o foco não está em “causar”, mas em provocar reflexão.

Reality superior ao BBB

Enquanto realities como o BBB apostam, muitas vezes, em dinâmicas artificiais, reações exageradas e personagens montados para agradar o público, Terceira Metade surpreende por mostrar emoções autênticas, vulnerabilidades reais e conflitos afetivos que fogem do óbvio.

Aqui, o drama não vem da disputa por fama ou dinheiro, mas das dores e desejos de pessoas comuns tentando reinventar o amor. E isso, ironicamente, é muito mais potente do que muitas edições inteiras do reality mais assistido do país.

Claro, é quase impossível imaginar Terceira Metade indo ao ar na TV aberta. Num país ainda tão conservador e moralista, um reality que coloca no centro do debate os limites do afeto e as brechas do desejo provavelmente causaria mais barulho do que o necessário. Mas é justamente por isso que a sua existência no streaming é tão importante — e merece uma segunda temporada com urgência.

Poucos produtos na TV brasileira conseguem, hoje, tocar em temas contemporâneos com tanta maturidade. Em vez de criar personagens ou enquadrar comportamentos em moldes estereotipados, Terceira Metade dá espaço para que as próprias pessoas contem suas histórias, errem, recuem, avancem. Isso é raro.

A televisão aberta pode ainda não estar pronta para isso, mas o público, sim. E mesmo que Terceira Metade continue confinado ao streaming, seu impacto reverbera. A intenção é falar sobre o que é amor, o que é fidelidade e o que é liberdade afetiva.

Um formato como esse é a prova de que há espaço para novas formas de amar, mas também para uma TV que, finalmente, decide ir além para conversar com o moderno.

*Luiz Almeida é jornalista e analista de televisão