TV Globo corta Domingão e Fantástico ao mudar programação

Os programas terão menos tempo de tela - Foto: Reprodução | TV Globo

A programação dominical da TV Globo passará por mudanças no próximo domingo, 15. Segundo informações do portal Notícias da TV, os programas ‘Domingão Com Huck’ e ‘Fantástico’ serão cortados, tendo um tempo de duração menor que o normal.

A mudança acontece para a exibição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, competição multimilionária que contará com a participação de clubes brasileiros como Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que venceram a Libertadores nos últimos quatro anos.

A mudança também segue na próxima semana, na quarta, 18, e quinta 19, tirando as reprises de “História de Amor”, “Sessão da Tarde” e “A Viagem” do ar, para dar espaço aos jogos e alterando o horário das novelas das 18h, 19h e 21h.

Confira as mudanças da grade dominical

Comandado por Luciano Huck, o Domingão iniciará às 14h35 e será dividido em dois blocos, o primeiro de uma hora, cedendo espaço a partida de Paris Saint-Germain x Atlético de Madrid, e o segundo de apenas 35 minutos, sendo substituído pelo jogo Palmeiras x Porto.

Já o Fantástico, apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, iniciará às 21h05 e terminará às 22h40, com um tempo de tela muito menor que o habitual. O encerramento antecipado foi programado para ceder espaço para o jogo Botafogo x Seattle Sounders.