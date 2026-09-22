Praia paradisíaca do Nordeste proíbe circulação de lanchas

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Os visitantes de São Miguel dos Milagres, no norte de Alagoas, devem ficar atentos a uma regra que cerca a praia paradisíaca da região. De acordo com o Plano de Manejo do ICMBio, lanchas e outras embarcações motorizadas são proibidas de acessar a área de recifes.

Localizado na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o local só permite o acesso às piscinas naturais por meio de jangadas.

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A travessia é realizada com jangadeiros locais, que levam os visitantes da Praia de São Miguel dos Milagres aos corais, na maré baixa, com duração de uma ou duas horas. O nível do mar permite a transformação da paisagem em uma sequência de tanques rasos de água cristalina.

Além da beleza, a área de corais também é conhecida como a maior unidade de conservação marinha federal do país, pois protege cerca de 120 km de recifes de coral, manguezais e praias entre os estados de Alagoas e Pernambuco.

Outras belezas de Milagres

Nem só de piscinas naturais cercadas por corais vive São Miguel dos Milagres. A região fica localizada na famosa Rota Ecológica dos Milagres, corredor de cerca de 25 km que reúne outras praias quase sem ondas.

Dentre as praias mais famosas estão: Praia do Toque, Praia do Patacho, Praia do Marceneiro, Praia de Porto da Rua, que unem beleza natural com opções de lazer e restaurantes de frutos do mar.