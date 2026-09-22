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Praia paradisíaca do Nordeste proíbe circulação de lanchas

Acesso às piscinas naturais só pode ser feito com outras embarcações

Franciely Gomes
Por
Praia de São Miguel dos Milagres
Praia de São Miguel dos Milagres - Foto: Divulgação

Os visitantes de São Miguel dos Milagres, no norte de Alagoas, devem ficar atentos a uma regra que cerca a praia paradisíaca da região. De acordo com o Plano de Manejo do ICMBio, lanchas e outras embarcações motorizadas são proibidas de acessar a área de recifes.

Localizado na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o local só permite o acesso às piscinas naturais por meio de jangadas.

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A travessia é realizada com jangadeiros locais, que levam os visitantes da Praia de São Miguel dos Milagres aos corais, na maré baixa, com duração de uma ou duas horas. O nível do mar permite a transformação da paisagem em uma sequência de tanques rasos de água cristalina.

Além da beleza, a área de corais também é conhecida como a maior unidade de conservação marinha federal do país, pois protege cerca de 120 km de recifes de coral, manguezais e praias entre os estados de Alagoas e Pernambuco.

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Outras belezas de Milagres

Nem só de piscinas naturais cercadas por corais vive São Miguel dos Milagres. A região fica localizada na famosa Rota Ecológica dos Milagres, corredor de cerca de 25 km que reúne outras praias quase sem ondas.

Dentre as praias mais famosas estão: Praia do Toque, Praia do Patacho, Praia do Marceneiro, Praia de Porto da Rua, que unem beleza natural com opções de lazer e restaurantes de frutos do mar.

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Tags

Nordeste São Miguel dos Milagres Turismo

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