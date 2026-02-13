A “Pérola do Atlântico” reúne praias intocadas com cenário de filme

Siga o A TARDE no Google

Guarujá, litoral paulista - Foto: Reprodução / depositphotos.com

A apenas 90 km da capital paulista, o Guarujá carrega um título que não é por acaso: “Pérola do Atlântico”. Localizada na Ilha de Santo Amaro, a cidade é um dos destinos mais emblemáticos da Baixada Santista e reúne natureza preservada, construções históricas e uma vida noturna que mantém o clima vibrante o ano inteiro.

Cercado por áreas de Mata Atlântica, o município abriga 27 praias que variam entre trechos badalados e refúgios mais tranquilos, formando um cenário que equilibra sofisticação e contato direto com a natureza.

Patrimônio histórico e vocação turística

Embora tenha sido emancipada politicamente em 1934, a ocupação da região remonta ao século XVI. Um dos principais marcos desse período é a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, construção histórica tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e estratégica na proteção da entrada do Porto de Santos.

Ao longo do tempo, a cidade consolidou seu perfil turístico. Em 1940, a inauguração do Casa Grande Hotel Resort & Spa reforçou o ar de elegância que marca o destino até hoje. A preservação da arquitetura colonial e o planejamento das orlas ajudaram a transformar o Guarujá em referência de requinte no litoral paulista.

Praias, mirantes e experiências imperdíveis



O Guarujá oferece uma combinação rara de cenários. Há desde extensas faixas de areia ideais para esportes náuticos até praias procuradas por surfistas e reconhecidas internacionalmente.

Entre os destaques do roteiro estão:

a maior da cidade, com 5,6 km de extensão, areia clara e mar em tons azul-esverdeados. Praia do Tombo: única do estado com selo Bandeira Azul, conhecida pelas ondas fortes e preservação ambiental.

única do estado com selo Bandeira Azul, conhecida pelas ondas fortes e preservação ambiental. Acqua Mundo: grande aquário com tanques que exibem tubarões e arraias em uma proposta educativa.

grande aquário com tanques que exibem tubarões e arraias em uma proposta educativa. Praia de Pitangueiras: localizada na região central, combina mar de águas claras com fácil acesso a shoppings e restaurantes.

localizada na região central, combina mar de águas claras com fácil acesso a shoppings e restaurantes. Mirante do Morro da Campina (Morro do Maluf): ponto estratégico para observar a orla da Enseada de um ângulo panorâmico.

O destino também ganhou visibilidade em conteúdos audiovisuais, como o vídeo do canal Viagens Cine, que apresenta 15 praias da cidade, além de dicas de hospedagem e gastronomia.

Guarujá, litoral paulista | Foto: Reprodução / depositphotos.com

Sabores que traduzem a identidade caiçara



A culinária local tem forte influência do mar. Restaurantes aproveitam a proximidade com pesqueiros artesanais para oferecer pratos à base de frutos do mar frescos.

Robalo grelhado com crosta crocante e camarões preparados de diferentes formas estão entre as opções que representam a tradição gastronômica da região.

Cultura e eventos além das praias

O calendário cultural também ganhou novos contornos nos últimos anos. Um exemplo é o Guarufestival, evento que celebra o universo geek com desfiles de cosplay e música pop asiática, ampliando as opções de entretenimento e atraindo público jovem.

Guarujá, litoral paulista | Foto: Reprodução / depositphotos.com

Quando visitar?



O clima é subtropical úmido, com verões quentes e invernos amenos. A presença constante da brisa marítima torna as caminhadas agradáveis mesmo nos dias mais quentes, mantendo o fluxo de visitantes durante todas as estações.

Entre natureza preservada, história e infraestrutura urbana, o Guarujá segue reafirmando o título que carrega: um dos destinos mais completos do litoral paulista.