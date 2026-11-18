VERÃO
Com águas cristalinas, Praia da Paciência se destaca entre as praias de Salvador
Veja tudo sobre uma das principais praias da capital baiana
Com a chegada do verão, as praias de Salvador se tornam uma das principais opções de lazer para baianos e turistas. Localizada no bairro do Rio Vermelho, a Praia da Paciência se destaca como um refúgio litorâneo emoldurado pelo Morro da Vigia.
Conhecida pelas piscinas naturais entre as rochas e pela antiga balaustrada histórica que emoldura a pequena enseada, a praia pode ser a opção perfeita para aproveitar o verão de Salvador. Confira tudo sobre a Praia da Paciência.
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Tudo sobre a Praia da Paciência
Como chegar na praia da Paciência?
A praia pode ser acessada por diversas linhas de ônibus que circulam entre a Barra e Itapuã. Para quem vem da Barra, a parada fica logo após a Praia de Ondina; no sentido inverso, o desembarque ocorre após o Largo de Santana.
Também é possível acessar a praia por meio de transporte por aplicativo e serviços de transfer que realizam o deslocamento direto a partir de hotéis e pousadas.
Para quem pretende visitar a praia de carro próprio, a região possui estacionamentos privados na própria Rua da Paciência e na Rua Conselheiro Pedro Luiz.
Qual a condição do mar na Praia da Paciência?
Um dos pontos fortes da Praia da Paciência são as piscinas naturais. No canto direito da praia, um pequeno quebra-mar de rochas favorece a formação de piscinas naturais de águas cristalinas durante a maré baixa.
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Praia da paciência |
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Praias de Salvador |
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Praia da paciência |
Durante o verão, suas águas costumam ser bem calmas e transparentes No entanto, durante o outono e inverno, o mar se torna mais agitado e recebe ondas medianas. Na maré cheia, recomenda-se atenção com a força das águas no trecho central.
Quais a estrutura da Praia da Paciência?
Em sua estrutura, a praia oferece barracas de apoio à beira-mar que servem bebidas geladas e petiscos, contando inclusive com chuveiros para os banhistas tirar o sal do corpo.
Além disso, a praia é a opção ideal para quem gosta de esporte. O local reúne turmas de futevôlei, surf, stand-up paddle (SUP) e praticantes de canoa polinésia.
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Alunos treinam o futevólei na praia da Paciência |
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Lyria Paula, aluna do futevólei |
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Praia da Paciencia |
Qual o melhor horário para aproveitar a praia?
Para aproveitar os melhores momentos na Praia da Paciência, é indicado frequentar a região pela manhã, até às 10h, ou no final da tarde, após as 16h, preferencialmente durante a semana.
Por que esses horários são os melhores?
- Período da manhã: durante este período, o sol está mais suave, a temperatura é agradável e a faixa de areia fica mais confortável. É ideal para caminhar, apreciar a vista da balaustrada ou ver o movimento dos pescadores.
- Final da tarde: o calor diminui e a radiação ultravioleta fica em níveis mais seguros.
- Dias de semana: a praia fica bem mais sossegada. Nos fins de semana e feriados, a pequena enseada costuma lotar rapidamente.