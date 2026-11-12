Paleta do Verão 2027: as cores que vão transformar seu guarda-roupa na próxima temporada

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As grandes marcas de moda já começaram a indicar quais cores devem ganhar espaço nas vitrines e guarda-roupas durante o verão 2027. Entre os tons apresentados, aparecem vermelhos intensos, verdes cítricos e azuis marcantes.

As apostas estão reunidas no Fashion Color Trend Report Primavera/Verão 2027, elaborado pelo Pantone Color Institute para a Semana de Moda de Nova York.

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O relatório apresenta dez cores de destaque e cinco tonalidades atemporais que devem influenciar as coleções da temporada. Segundo Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute, a seleção reflete uma mistura de euforia e reconexão com a natureza, estimulando a expressão individual e a experimentação.

Quais são as cores em alta para o verão 2026/2027?

A cartela divulgada pela Pantone combina tons intensos, cores inspiradas na natureza e alternativas mais suaves. Veja as dez tonalidades selecionadas e como elas podem aparecer nas produções.

1 de 10 Princess Blue: azul intenso | Foto: Divulgação | Pantone

2 de 10 Waterfall: azul-esverdeado | Foto: Divulgação | Pantone

3 de 10 Dragon Fire: laranja vibrante | Foto: Divulgação | Pantone

4 de 10 Chili Pepper: vermelho profundo | Foto: Divulgação | Pantone

5 de 10 Hibiscus: vermelho vibrante | Foto: Divulgação | Pantone

6 de 10 Daiquiri Green: verde-lima | Foto: Divulgação | Pantone

7 de 10 Rosy Future: rosa alegre | Foto: Divulgação | Pantone

8 de 10 Lavender Oil: lavanda suave | Foto: Divulgação | Pantone

9 de 10 Anise Flower: amarelo delicado | Foto: Divulgação | Pantone

10 de 10 Langoustino: coral ensolarado | Foto: Divulgação | Pantone



1. Princess Blue: azul intenso

O Princess Blue é um azul profundo e marcante, associado à elegância e à sofisticação.

Na prática, pode aparecer em vestidos, conjuntos, camisas e peças de alfaiataria. Para quem prefere combinações mais discretas, o azul intenso funciona com branco, bege e outros tons neutros.

2. Waterfall: azul-esverdeado

Inspirado na fluidez de uma cascata, o Waterfall é um azul-esverdeado que transmite frescor.

A tonalidade pode ganhar espaço em vestidos leves, saias, blusas e roupas de banho. Também permite combinações com branco, areia e outras cores claras, criando produções com aparência suave.

3. Dragon Fire: laranja vibrante

Entre as cores mais chamativas da seleção está o Dragon Fire, um laranja intenso que representa energia e movimento.

O tom pode ser utilizado em vestidos, conjuntos, biquínis e acessórios. Para quem não costuma apostar em roupas muito coloridas, bolsas e sandálias são alternativas para incorporar a tendência sem mudar completamente o estilo.

4. Chili Pepper: vermelho profundo

O Chili Pepper é um vermelho intenso e envolvente, com aparência mais profunda.

A cor pode ser protagonista em vestidos, blusas e conjuntos, mas também funciona em detalhes menores, como bolsas e sapatos.

Uma possibilidade é combinar o vermelho com branco, cinza ou tons terrosos para equilibrar a intensidade.

5. Hibiscus: vermelho vibrante

O vermelho também aparece na tonalidade Hibiscus, descrita pela Pantone como ousada, marcante e de presença dramática.

Diferentemente do Chili Pepper, que apresenta uma aparência mais profunda, o Hibiscus chama a atenção pelo efeito luminoso. É uma alternativa para peças de destaque, especialmente vestidos, saias e acessórios.

6. Daiquiri Green: verde-lima

O Daiquiri Green é um verde-lima luminoso, com influência cítrica. A tonalidade representa uma das propostas mais vibrantes da temporada e pode aparecer em roupas leves, peças de praia e acessórios.

Para equilibrar o visual, uma possibilidade é combinar o verde-lima com branco, bege ou jeans.

7. Rosy Future: rosa alegre

O Rosy Future é um rosa vibrante, mas com aparência delicada. A cor pode ser utilizada em vestidos, blusas, saias e conjuntos, além de permitir combinações com outras tonalidades da cartela, como azul e lavanda.

Para quem prefere produções menos chamativas, o rosa também pode aparecer em acessórios.

8. Lavender Oil: lavanda suave

O Lavender Oil apresenta uma tonalidade de lavanda com nuances herbáceas e aparência mais suave.

A opção pode agradar quem prefere cores discretas, mas quer fugir dos neutros tradicionais. Vestidos fluidos, blusas, camisas e peças de tecidos leves são algumas possibilidades para incorporar o tom.

9. Anise Flower: amarelo delicado

O Anise Flower é um amarelo-claro suavizado pelo branco. Diferentemente dos amarelos mais intensos, a tonalidade apresenta uma aparência delicada e pode ser utilizada em produções monocromáticas ou combinada com outras cores.

Branco, azul e verde são algumas possibilidades para criar composições leves.

10. Langoustino: coral ensolarado

O Langoustino completa a seleção com um coral inspirado na coloração natural do lagostim. Com aparência quente e ensolarada, a tonalidade pode funcionar em vestidos, blusas, saias e roupas de banho.

Também é uma alternativa para quem deseja usar cores quentes, mas prefere fugir do laranja intenso ou do vermelho tradicional.

Cores neutras vão continuar em alta no verão?

Apesar do destaque dado às cores vibrantes, o relatório também apresenta cinco tonalidades atemporais, pensadas para funcionar como base de diferentes combinações. Confira as cores:

Antique White: branco suave e quente, com aparência acolhedora;

Tarragon: verde herbal, com nuances botânicas discretas;

Arrowwood: dourado terroso, inspirado em elementos naturais;

Blue Indigo: azul discreto, com aparência refinada;

Dolphin: cinza médio e sofisticado.

1 de 5 Antique White | Foto: Divulgação | Pantone

2 de 5 Tarragon | Foto: Divulgação | Pantone

3 de 5 Arrowwood | Foto: Divulgação | Pantone

4 de 5 Blue Indigo | Foto: Divulgação | Pantone

5 de 5 Dolphin | Foto: Divulgação | Pantone

A presença dessas tonalidades mostra que a temporada não será marcada apenas por roupas chamativas.

Os neutros oferecem alternativas para quem prefere um guarda-roupa versátil e também podem funcionar como base para peças em verde-lima, vermelho ou laranja.