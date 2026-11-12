VERÃO
Paleta do Verão 2027: as cores que vão transformar seu guarda-roupa na próxima temporada
Confira as cores do verão e dicas de como trazer as tendências da estação para sua rotina.
As grandes marcas de moda já começaram a indicar quais cores devem ganhar espaço nas vitrines e guarda-roupas durante o verão 2027. Entre os tons apresentados, aparecem vermelhos intensos, verdes cítricos e azuis marcantes.
As apostas estão reunidas no Fashion Color Trend Report Primavera/Verão 2027, elaborado pelo Pantone Color Institute para a Semana de Moda de Nova York.
O relatório apresenta dez cores de destaque e cinco tonalidades atemporais que devem influenciar as coleções da temporada. Segundo Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute, a seleção reflete uma mistura de euforia e reconexão com a natureza, estimulando a expressão individual e a experimentação.
Quais são as cores em alta para o verão 2026/2027?
A cartela divulgada pela Pantone combina tons intensos, cores inspiradas na natureza e alternativas mais suaves. Veja as dez tonalidades selecionadas e como elas podem aparecer nas produções.
Princess Blue: azul intenso | Waterfall: azul-esverdeado | Dragon Fire: laranja vibrante | Chili Pepper: vermelho profundo | Hibiscus: vermelho vibrante | Daiquiri Green: verde-lima | Rosy Future: rosa alegre | Lavender Oil: lavanda suave | Anise Flower: amarelo delicado | Langoustino: coral ensolarado |
1. Princess Blue: azul intenso
O Princess Blue é um azul profundo e marcante, associado à elegância e à sofisticação.
Na prática, pode aparecer em vestidos, conjuntos, camisas e peças de alfaiataria. Para quem prefere combinações mais discretas, o azul intenso funciona com branco, bege e outros tons neutros.
2. Waterfall: azul-esverdeado
Inspirado na fluidez de uma cascata, o Waterfall é um azul-esverdeado que transmite frescor.
A tonalidade pode ganhar espaço em vestidos leves, saias, blusas e roupas de banho. Também permite combinações com branco, areia e outras cores claras, criando produções com aparência suave.
3. Dragon Fire: laranja vibrante
Entre as cores mais chamativas da seleção está o Dragon Fire, um laranja intenso que representa energia e movimento.
O tom pode ser utilizado em vestidos, conjuntos, biquínis e acessórios. Para quem não costuma apostar em roupas muito coloridas, bolsas e sandálias são alternativas para incorporar a tendência sem mudar completamente o estilo.
4. Chili Pepper: vermelho profundo
O Chili Pepper é um vermelho intenso e envolvente, com aparência mais profunda.
A cor pode ser protagonista em vestidos, blusas e conjuntos, mas também funciona em detalhes menores, como bolsas e sapatos.
Uma possibilidade é combinar o vermelho com branco, cinza ou tons terrosos para equilibrar a intensidade.
5. Hibiscus: vermelho vibrante
O vermelho também aparece na tonalidade Hibiscus, descrita pela Pantone como ousada, marcante e de presença dramática.
Diferentemente do Chili Pepper, que apresenta uma aparência mais profunda, o Hibiscus chama a atenção pelo efeito luminoso. É uma alternativa para peças de destaque, especialmente vestidos, saias e acessórios.
6. Daiquiri Green: verde-lima
O Daiquiri Green é um verde-lima luminoso, com influência cítrica. A tonalidade representa uma das propostas mais vibrantes da temporada e pode aparecer em roupas leves, peças de praia e acessórios.
Para equilibrar o visual, uma possibilidade é combinar o verde-lima com branco, bege ou jeans.
7. Rosy Future: rosa alegre
O Rosy Future é um rosa vibrante, mas com aparência delicada. A cor pode ser utilizada em vestidos, blusas, saias e conjuntos, além de permitir combinações com outras tonalidades da cartela, como azul e lavanda.
Para quem prefere produções menos chamativas, o rosa também pode aparecer em acessórios.
8. Lavender Oil: lavanda suave
O Lavender Oil apresenta uma tonalidade de lavanda com nuances herbáceas e aparência mais suave.
A opção pode agradar quem prefere cores discretas, mas quer fugir dos neutros tradicionais. Vestidos fluidos, blusas, camisas e peças de tecidos leves são algumas possibilidades para incorporar o tom.
9. Anise Flower: amarelo delicado
O Anise Flower é um amarelo-claro suavizado pelo branco. Diferentemente dos amarelos mais intensos, a tonalidade apresenta uma aparência delicada e pode ser utilizada em produções monocromáticas ou combinada com outras cores.
Branco, azul e verde são algumas possibilidades para criar composições leves.
10. Langoustino: coral ensolarado
O Langoustino completa a seleção com um coral inspirado na coloração natural do lagostim. Com aparência quente e ensolarada, a tonalidade pode funcionar em vestidos, blusas, saias e roupas de banho.
Também é uma alternativa para quem deseja usar cores quentes, mas prefere fugir do laranja intenso ou do vermelho tradicional.
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Cores neutras vão continuar em alta no verão?
Apesar do destaque dado às cores vibrantes, o relatório também apresenta cinco tonalidades atemporais, pensadas para funcionar como base de diferentes combinações. Confira as cores:
- Antique White: branco suave e quente, com aparência acolhedora;
- Tarragon: verde herbal, com nuances botânicas discretas;
- Arrowwood: dourado terroso, inspirado em elementos naturais;
- Blue Indigo: azul discreto, com aparência refinada;
- Dolphin: cinza médio e sofisticado.
Antique White | Tarragon | Arrowwood | Blue Indigo | Dolphin |
A presença dessas tonalidades mostra que a temporada não será marcada apenas por roupas chamativas.
Os neutros oferecem alternativas para quem prefere um guarda-roupa versátil e também podem funcionar como base para peças em verde-lima, vermelho ou laranja.