VERÃO
Daniela Mercury confirma Pôr do Som e esclarece realização em 2027
Confirmação ocorre após as polêmicas que envolveram o evento em 2026
A cantora Daniela Mercury confirmou a realização da 27ª edição do Pôr do Som, marcada para o dia 1º de janeiro de 2027, no Farol da Barra, em Salvador. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 4, por meio das redes sociais da artista, que também está entre as atrações do Festival Virada Salvador 2027.
A confirmação ocorre após as polêmicas que envolveram a realização do evento em 2026, quando o espetáculo ficou de fora da programação oficial de Réveillon da Prefeitura de Salvador pelo segundo ano consecutivo.
Em comunicado, Daniela reforçou que o Pôr do Som seguirá acontecendo no primeiro dia do ano, independentemente de sua participação no festival organizado pela gestão municipal.
"O Pôr do Som é tradicional e histórico. Ele nunca mudou de data. É e sempre será no dia 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz", destacou a artista.
A cantora também esclareceu que sua apresentação no dia 3 de janeiro, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, não terá relação com o formato do espetáculo realizado no Farol da Barra.
Pôr do Som 2026 foi cercado de polêmicas
A edição deste ano foi marcada por controvérsias envolvendo a organização e a permanência do Pôr do Som no calendário oficial de festas da capital baiana.
Em 2025, a divulgação da programação do Festival Virada Salvador 2026, sem a presença de Daniela Mercury, provocou questionamentos sobre o futuro do espetáculo. Na ocasião, a equipe da cantora se pronunciou e informou que buscava recursos para garantir a realização da festa.
Leia Também:
Apesar das incertezas, o evento foi mantido. Em dezembro, o governador Jerônimo Rodrigues confirmou a realização do Pôr do Som 2026, com apoio do Governo da Bahia.
O espetáculo aconteceu no dia 1º de janeiro, no Farol da Barra, preservando a tradição criada pela cantora.
Daniela Mercury retorna ao Festival Virada Salvador
Depois de duas edições ausente da programação municipal, Daniela Mercury voltará ao palco do Festival Virada Salvador em 3 de janeiro de 2027, último dia da festa.
Na mesma noite, também estão previstos shows de É o Tchan, Edson Gomes, BaianaSystem e Psirico.
A próxima edição do festival será realizada entre 30 de dezembro de 2026 e 3 de janeiro de 2027, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.