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O Olodum e o É o Tchan abriram a programação do Sauípe Summer Festival na noite desta quinta-feira, 19, na Arena Sauípe, na Costa do Sauípe, no Litoral Norte da Bahia. A primeira edição do evento reuniu visitantes de diferentes regiões do Brasil e deu início a uma agenda de três dias de apresentações musicais.

O Olodum foi responsável pelo primeiro show da noite. Com repertório de clássicos do samba-reggae, o grupo levou ao palco a percussão que marca sua trajetória. A apresentação ocorreu na véspera do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira, 20.

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Na sequência, Beto Jamaica e Compadre Washington comandaram o show do É o Tchan. O repertório reuniu músicas conhecidas do grupo, acompanhadas pelas coreografias que marcaram sua história na música brasileira.



Palco 360° é destaque da estrutura do festival

A Arena Sauípe recebeu um palco 360°, montado no centro do espaço. O formato permitiu que o público acompanhasse as apresentações de diferentes pontos da arena e ampliou a interação entre artistas e espectadores.

O festival é realizado pela Oquei Entretenimento em parceria com a Costa do Sauípe. Ao todo, são seis atrações distribuídas em três noites, com artistas ligados a diferentes momentos da música baiana.

Psirico e Jammil se apresentam nesta sexta-feira

A programação continua nesta sexta-feira, 20, com shows do Psirico e do Jammil. A segunda noite terá como tema a Noite de Branco, em referência ao costume baiano de vestir a cor às sextas-feiras.

No sábado, 21, o festival chega ao fim com apresentações do Cheiro de Amor e de Alexandre Peixe.

Os portões da Arena Sauípe abrem às 17h. O evento também recebe pessoas que não estão hospedadas nos resorts do complexo, desde que adquiram ingressos avulsos.

Sauípe Summer Festival

Local: Arena Sauípe, Costa do Sauípe, Litoral Norte da Bahia

Arena Sauípe, Costa do Sauípe, Litoral Norte da Bahia Sexta-feira (20/11): Psirico e Jammil – Noite de Branco

Psirico e Jammil – Noite de Branco Sábado (21/11): Cheiro de Amor e Alexandre Peixe

Cheiro de Amor e Alexandre Peixe Abertura dos portões: 17h

17h Ingressos: disponíveis pela Sympla

disponíveis pela Sympla Valores divulgados: de R$ 180 a R$ 360

Os ingressos avulsos dão acesso à Arena Sauípe, mas não permitem entrada nas dependências dos resorts. Alimentos e bebidas são pagos à parte.