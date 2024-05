Davi é criticado após falar sobre separação: “Vitimismo” | A TARDE

Campeão do BBB 24, Davi Brito se envolveu em mais uma polêmica nesse final de semana. Dessa vez, após o vazamento de um vídeo em que ele confirma, durante sua participação no programa “Alta Horas”, da Globo, não estar mais namorando Mani Reggo, o mais novo milionário de Salvador passou a ser alvo de críticas nas redes sociais.

Os seguidores chegaram a sugerir “mutirão para deixar de seguir” o motorista. “Bora de mutirão pra deixar de seguir esse cara, gente”, escreveu os internautas. “Ele sempre culpa os outros para justificar os próprios erros”, disse outro. Mais um escreveu: “Culpando a mulher da incapacidade dele de agir como homem. Vitismo demais. Ganhou um BBB assim e acha que vai ganhar tudo desta forma”.

Davi também recebeu o apoio de diversos admiradores após o fim do relacionamento: “O cara acabou de sair de reality com apenas 21 anos, cheio de coisa na cabeça dele, informações, ninguém entendeu o lado dele”, uma seguidora saiu em defesa. “Eu estou com Davi até o fim”, declarou mais uma.



É importante pontuar que, desde que especulações sobre o fim do namoro começaram a circular, Davi viu uma queda significativa em seus seguidores e chegou a perder quase meio milhão em um único dia. Enquanto isso, sua até então namorada alcançou a marca de cinco milhões de admiradores, mesmo sem ter participado do reality show.