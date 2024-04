Neymar se declara para Bruna Biancardi, que ironiza: “fofinho | A TARDE

Completando 30 anos nesta segunda-feira, 15, Bruna Biancardi recebeu os parabéns do ex, Neymar. Ela e o atleta têm uma filha, Mavie, de seis meses.

>>> Aos 5 meses, filha de Neymar e Bruna Biancardi é submetida a cirurgia

Pelo instagram, o jogador compartilhou uma foto de Bruna e declarou: “Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos. Você é incrível! Parabéns, linda”.

Segundo a “Marie Claire”, Bruna revelou que o apelido carinhoso do casal era “lindo e linda”. Ela anunciou o fim do namoro com Neymar em novembro de 2023, após uma série de polêmicas envolvendo traições de Neymar.

De todo modo, a influenciadora deu uma resposta considerada irônica pela web. "Fofinho. Vou até te seguir de volta [risos]".