Nova polêmica com nome de Ana Hickmann vem à tona | A TARDE

A ‘agonia’ entre Ana Hickmann, Alexandre Correa e Edu Guedes continua em alta. Desta vez, o chef de cozinha prestou duas queixas-crime contra o ex-marido da apresentadora. As duas situações envolvem uma difamação e acusações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme informações da colunista Fábia Oliveira.

Desde que a agressão do empresário veio à tona contra Hickmann, duras críticas têm sido feitas. Por essa situação, Guedes alega que o ‘rival’ gerou discursos de ódio da internet contra ele, de modo a gerar o Judiciário com acusações infundadas.

Dessa forma, o chef pede que ele responda pelo crime previsto no artigo 339 do Código Penal, por provocar o Judiciário com acusações sabidamente falsas.

Posteriormente, Alexandre Correa é acusado de difamação depois de ter o chamado de "traidor" em uma entrevista concedida ao jornalista Ricardo Feltrin. Em resumo, Edu Guedes nega as acusações e busca reparação legal no que se refere às críticas e declarações feitas contra ele.

