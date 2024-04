Preta Gil revela que vai lançar documentário e livro: “Estou feliz” | A TARDE

A cantora Preta Gil se emocionou, no sábado, 30, ao falar sobre os projetos profissionais futuros, que contam com um documentário e o lançamento do seu próprio livro. O momento aconteceu durante o programa “Caldeirão”, da TV Globo, comandando por Marcos Mion.

“Lancei três singles agora em janeiro, de um álbum que vai se completar no fim do ano, vão sair ainda oito faixas”, contou a artista. “Foi muito bonito lançar ‘De Volta ao Sol’, que fala sobre superação, sobre união, sobre a gente acreditar na gente mesmo”, continuou.

A artista disse ainda que a produção do documentário acontece de forma mais caseira, falando também sobre o tratamento contra o câncer.

“Estamos fazendo um documentário, registramos quase tudo, de maneira muito caseira, do tratamento [contra o câncer], do Bloco [da Preta], vamos lançar em breve. Escrevi um livro e vou lançá-lo”, adiantou.

Preta está em processo de remissão do câncer colorretal, revelado em janeiro de 2023. Ela disse também que não está tão focada nos planos a longo prazo, com o objetivo de curtir e aproveitar o presente.

“Estou vivendo muito o hoje, o aqui e o agora. Por isso em vim aqui, por estar me sentindo bem [...] “Estou feliz de ter vencido essa etapa, todas essas lutas que travei ano passado e de estar aqui, recebendo amor e fazendo o que mais amo, que é cantar”, acrescentou.