Yasmin Brunet revela rejeição de Davi e irmã: “é algo surreal” | A TARDE

Durante o programa Encontro nesta quarta-feira, 24, a modelo Yasmin Brunet quebrou o silêncio e esclareceu as especulações em torno do convite não enviado a Davi Brito para o after-party que ela organizou após o reencontro do elenco do Big Brother Brasil 24 no programa A Eliminação.

Enquanto estava sendo entrevistada por Patrícia Poeta, a ex-BBB confirmou que convidou o rival e sua família, porém não recebeu resposta. Ela disse que não sabe se o convite não foi aceito devido à agenda do campeão ou se ele simplesmente optou por não comparecer.

"Disseram que não chamei, mas eu chamei todo mundo. Chamei ele, a irmã dele e todo mundo que via lá no hotel, mas a gente sabe como é a agenda das últimas pessoas que saíram. É algo surreal… Acredito que foi mesmo por conta da agenda. Vou acreditar nisso. No entanto, não sei se eles queriam ir ou não", afirmou.

Por fim, ao ser questionada se acredita que manterá algum tipo de relação com o ex-colega de confinamento após o programa, Yasmin negou. "A gente brigou muito lá dentro. Eu também não sei o que ele sente a meu respeito hoje em dia", concluiu.

Vale ressaltar que a festa em questão ocorreu na última quarta-feira (17), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Yasmin Brunet convidou todos os participantes do Big Brother Brasil 24 para um evento privativo após a gravação do programa A Eliminação.