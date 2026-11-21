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Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, os encontros presenciais ganharam um valor que nenhuma tecnologia consegue substituir: a possibilidade de construir relações verdadeiras.

É na convivência, na troca de experiências e nas conversas que surgem novas ideias, parcerias e oportunidades. No mercado imobiliário, um setor que depende de confiança, visão de longo prazoe decisões compartilhadas, essas conexões têm um significado ainda maior.

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É com esse espírito que a ADEMI-BA realiza, de 4 a 8 de dezembro, no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, sua 36ª Convenção Anual, um dos encontros mais aguardados do calendário do mercado imobiliário baiano.

Ao longo de sua trajetória, a Convenção consolidou-se como um espaço de integração entre empresários, lideranças e profissionais que compartilham desafios, experiências e perspectivas sobre o futuro do setor.

A edição deste ano traz como tema “Relações que movem a Bahia”,uma frase que traduz a essência do encontro e também uma convicção da ADEMI-BA: o desenvolvimento de um setor não acontece de forma isolada.

Ele é resultado da capacidade de conectar pessoas, aproximar diferentes visões e construir relações que ultrapassam os limites de uma negociação comercial. Muitas vezes, é em uma conversa informal, longe das mesas de reunião, que surgem ideias capazes de se transformar em grandes projetos.

Mas relações relevantes também se alimentam de conhecimento. Por isso, a programação contempla o FLIMI – Fórum de Líderes eInvestidores do Mercado Imobiliário, que reúne especialistas elideranças para discutir temas que influenciam não apenas os negócios, mas a sociedade.

Economia, política, inovação, comportamento, criatividade e bem-estar estarão entre os assuntos abordados, ampliando oolhar sobre as transformações que devem orientar as decisões em 2027.

A diversidade de perspectivas é uma das riquezas desta edição. Entre os convidados estão

Artur Wichmann, CIO da XP Investimentos;

Rodolfo Schneider, diretor-geral de Conteúdo da Rede Bandeirantes;

o psicanalista, Marcelo Veras;

a engenheira, Stephane Domeneghini;

a especialista em wellness design, Tania Ginjas;

e Thiago Gringon, que conecta criatividade, neurociência eeconomia criativa.

São diferentes áreas do conhecimento reunidas em torno de uma ideia comum: compreender opresente para tomar decisões mais conscientes sobre o futuro.

A escolha da Praia do Forte como cenário também faz parte dessa experiência. Ao reunir conteúdo estratégico e momentos de convivência em um ambiente que favorece aproximidade, a Convenção cria condições paraque as relações se desenvolvam de maneiraespontânea.

Porque o valor de um encontro dessa natureza não se mede apenas pela qualidade das palestras ou pelo número de participantes, mas também pelas conexões que permanecem depois que ele termina.

Ao chegar à sua 36ª edição, a Convenção Anual reafirma o papel da ADEMI-BA de promover conhecimento, integração ediálogo entre os agentes do mercado imobiliário.

Mais do que acompanhar as transformações do setor, queremos contribuir para que elas aconteçam. E seguimos acreditando que, por trás de cada empreendimento, investimento ou avanço importante, existem pessoas que compartilham ideias, constroem confiança e fazem as coisas acontecerem. Porque são as relações que movem a Bahia.

*Cláudio Cunha é presidente da ADEMI-BA