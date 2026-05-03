Além dos palcos: Shakira já investiu e impulsionou café da Colômbia

Shakira arrastou milhares de fãs na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado, 2. Um detalhe, entretanto, está longe dos holofotes: a cantora foi uma das grandes incentivadoras do mercado de café na Colômbia.

Em 2019, a cantora colombiana resolveu investir na marca de café gelado em lata s High Brew Coffee, sediada em Austin, nos Estados Unidos, para contribuir com a comunidade cafeeira do país natal, uma vez que a Colômbia, assim como o Brasil, se destaca no cultivo do grão.

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Shakira conheceu o café gelado durante a turnê mundial El Dorado, quando a bebida virou item fixo no camarim dela. O produto, com seis sabores diferentes, conquistou a equipe e despertou na própria cantora uma visão de negócio

Em entrevista à revista Forbes, a colombiana explicou o que a atraiu na marca: “Comecei como fã da marca. Tínhamos um estoque do café no meu camarim durante a turnê. Eu acho que é um momento empolgante para poder fazer investimentos em empresas inovadoras que dão mais importância aos valores do consumidor. A High Brew usa grãos de café premium da Colômbia e coloca a qualidade em primeiro lugar”.

A High Brew Coffee informou na ocasião, por meio de comunicado à imprensa, que a artista ficou “entusiasmada ao saber que os grãos escolhidos para a produção do café eram colhidos pela Cooperativa de Los Andes, localizada na Colômbia”.

Assim, uma das atitudes após a parceria, conforme a Forbes, foi a destinação de parte do lucro com a venda dos produtos de diferentes sabores às famílias dos agricultores responsáveis pelo cultivo.

A cooperativa reúne cerca de 3.600 membros que, juntos, gerenciam mais de 86 mil acres de fazendas de café. Esses produtores vivenciaram crises históricas, incluindo dívidas pesadas e problemas de gestão, mas seguem na luta para manter a produção e a qualidade.