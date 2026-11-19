O debate em torno do impacto dos juros elevados sobre a economia brasileira está na ordem do dia, e há bons motivos para que isso aconteça. Após a consagradora reeleição do presidente Lula, discute-se o melhor caminho para a política macroeconômica. Já é boa notícia o consenso de que o país precisa baixar a taxa de juros e retomar o crescimento sustentável. As finanças dos estados também teriam muito a ganhar com essa conquista.

O Estado da Bahia é pouquíssimo endividado, não carregando o peso de ter o caixa sacrificado diretamente pelos juros atuais. Mas sofre com os efeitos colaterais: ao retirar o oxigênio da economia e o poder de compra das famílias, juros altos acabam afetando o Estado, já que menos dinheiro circulando no consumo tem como consequência menor arrecadação. Isso porque os estados brasileiros têm suas receitas predominantemente baseadas na tributação do consumo: é assim com o ICMS, e será com seu sucedâneo na reforma tributária, o IBS.

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Além de facilitar o acesso ao consumo, uma diminuição nos juros tenderia a amplificar o impacto de medidas que já vêm sendo adotadas pelo governo federal. O Programa Desenrola Brasil ajuda a equacionar o orçamento de milhões de famílias, para que recuperem o acesso a bens essenciais, movimentando o mercado. O mesmo se dá com o fim das bets: entre 1º e 22 de outubro, houve crescimento de 12,41% nas vendas realizadas pelo segmento Supermercados na Bahia em comparação com 2025, de acordo com estudo da Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba). Tal efeito foi confirmado por levantamentos da Abras (Associação Brasileira de Supermercados).

São resultados com impacto positivo para os caixas estaduais, reforçando gestões já reconhecidas pela solidez das contas, como no caso da Bahia, liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues. O governo baiano tem preservado o equilíbrio fiscal nos últimos 20 anos, enquanto reduz o endividamento. Para se ter uma ideia, se a Bahia tivesse mantido o grau de endividamento de 2006, a sua dívida líquida seria hoje de R$ 74,32 bilhões. Há duas décadas, o Estado tinha uma dívida líquida equivalente a 103% da receita liquida. Hoje, a relação caiu para 35%, e a dívida líquida é de R$ 25,01 bilhões.

A Bahia segue ampliando os investimentos e está entre os líderes nacionais no setor. Além disso, dos R$ 28,79 bilhões investidos desde 2023 pela atual gestão, 75% vieram de recursos próprios, e apenas 25% de operações de crédito. Outro dado expressivo são os R$ 133,63 bilhões aplicados em gastos sociais, incluindo saúde, educação e segurança.

Tudo isso vem sendo construído com melhoria no desempenho da arrecadação e um programa robusto de qualidade do gasto público. A Bahia pode fazer ainda melhor, em um cenário de juros mais baixos que destrave o crescimento econômico no país.