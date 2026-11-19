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A Bahia e os rumos da economia brasileira
Confira o artigo do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia
O debate em torno do impacto dos juros elevados sobre a economia brasileira está na ordem do dia, e há bons motivos para que isso aconteça. Após a consagradora reeleição do presidente Lula, discute-se o melhor caminho para a política macroeconômica. Já é boa notícia o consenso de que o país precisa baixar a taxa de juros e retomar o crescimento sustentável. As finanças dos estados também teriam muito a ganhar com essa conquista.
O Estado da Bahia é pouquíssimo endividado, não carregando o peso de ter o caixa sacrificado diretamente pelos juros atuais. Mas sofre com os efeitos colaterais: ao retirar o oxigênio da economia e o poder de compra das famílias, juros altos acabam afetando o Estado, já que menos dinheiro circulando no consumo tem como consequência menor arrecadação. Isso porque os estados brasileiros têm suas receitas predominantemente baseadas na tributação do consumo: é assim com o ICMS, e será com seu sucedâneo na reforma tributária, o IBS.
Além de facilitar o acesso ao consumo, uma diminuição nos juros tenderia a amplificar o impacto de medidas que já vêm sendo adotadas pelo governo federal. O Programa Desenrola Brasil ajuda a equacionar o orçamento de milhões de famílias, para que recuperem o acesso a bens essenciais, movimentando o mercado. O mesmo se dá com o fim das bets: entre 1º e 22 de outubro, houve crescimento de 12,41% nas vendas realizadas pelo segmento Supermercados na Bahia em comparação com 2025, de acordo com estudo da Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba). Tal efeito foi confirmado por levantamentos da Abras (Associação Brasileira de Supermercados).
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São resultados com impacto positivo para os caixas estaduais, reforçando gestões já reconhecidas pela solidez das contas, como no caso da Bahia, liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues. O governo baiano tem preservado o equilíbrio fiscal nos últimos 20 anos, enquanto reduz o endividamento. Para se ter uma ideia, se a Bahia tivesse mantido o grau de endividamento de 2006, a sua dívida líquida seria hoje de R$ 74,32 bilhões. Há duas décadas, o Estado tinha uma dívida líquida equivalente a 103% da receita liquida. Hoje, a relação caiu para 35%, e a dívida líquida é de R$ 25,01 bilhões.
A Bahia segue ampliando os investimentos e está entre os líderes nacionais no setor. Além disso, dos R$ 28,79 bilhões investidos desde 2023 pela atual gestão, 75% vieram de recursos próprios, e apenas 25% de operações de crédito. Outro dado expressivo são os R$ 133,63 bilhões aplicados em gastos sociais, incluindo saúde, educação e segurança.
Tudo isso vem sendo construído com melhoria no desempenho da arrecadação e um programa robusto de qualidade do gasto público. A Bahia pode fazer ainda melhor, em um cenário de juros mais baixos que destrave o crescimento econômico no país.