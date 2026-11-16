Mais esporte para mais saúde

Quando falamos em saúde pública, precisamos olhar também para a prevenção. Criar condições para que as pessoas cuidem da saúde é parte fundamental desse trabalho. É nessa perspectiva que defendo o esporte como ferramenta de promoção da saúde e inclusão social.

Os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram a dimensão desse desafio. Um em cada quatro adolescentes de 11 a 17 anos no mundo não atingiu 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa em nenhum dia da semana anterior à pesquisa.

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Publicado na revista The Lancet Global Health, o levantamento reuniu informações de mais de 3,2 milhões de jovens, em 140 países e territórios. A média de atividade física entre adolescentes é de apenas 2,7 dias por semana.

Esse cenário mostra que incentivar a atividade física é uma questão de saúde pública. A inatividade está associada ao maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer.

Por isso, estimular a prática esportiva desde a infância é investir na prevenção e na qualidade de vida das próximas gerações.

Essa é a concepção que orienta o Mais Esporte + Saúde. O projeto busca aproximar as políticas de esporte e saúde, democratizando o acesso à atividade física nas comunidades. Ao longo de sua execução, já alcançou 4.115 alunos, por meio de 58 núcleos em 12 municípios baianos.

Em Salvador, contemplou 35 bairros. Foram oferecidas 12 modalidades, que vão de práticas populares, como futebol, futsal e vôlei, a atividades como jiu-jítsu, capoeira, ballet, hidroginástica e pilates. A iniciativa incentiva hábitos saudáveis, convivência e inclusão, além de ampliar o acesso ao esporte.

Acredito que o acesso ao esporte não pode depender da condição financeira ou do bairro onde uma pessoa mora. Ao levar atividades esportivas às comunidades, criamos oportunidades para crianças, jovens e adultos adotarem uma rotina mais ativa. É investir na prevenção, no bem-estar e no desenvolvimento social.

É também com esse olhar que vamos promover a Copa Sub-12. A competição incentiva o esporte de base e cria oportunidades para que crianças vivenciem valores como disciplina, respeito, cooperação e trabalho em equipe. Queremos que o futebol seja uma porta de entrada para uma vida mais ativa e saudável.

Os dados da OMS mostram que incentivar a atividade física desde cedo é uma necessidade que merece atenção contínua. O esporte precisa estar presente no cotidiano das comunidades, com oportunidades para diferentes faixas etárias e modalidades.

Afinal, uma população mais ativa tem melhores condições de construir hábitos saudáveis, prevenir doenças e cuidar da qualidade de vida.

*Leo Prates é deputado federal reeleito pelo Republicanos-BA.