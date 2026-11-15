O voto venceu, mas o ataque à democracia continua

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Durante décadas, a esquerda e os setores progressistas alertaram para a interferência internacional nos rumos do país. Foram acusados de exagero. A história, porém, recomenda atenção.

O golpe de 1964 teve apoio dos Estados Unidos. Documentos registram a preparação de suporte logístico e militar à derrubada de João Goulart. Havia interesses internos. Havia uma potência estrangeira disposta a apoiar a ruptura democrática.

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Hoje, a pressão usa outros instrumentos.

Quando Trump vinculou tarifas contra produtos brasileiros ao tratamento dado a Jair Bolsonaro pela Justiça, explicitou o caráter político da medida. O comércio foi usado para pressionar decisões soberanas do Brasil. Uma pressão que atinge empresas, ameaça empregos e impõe custos à nossa autonomia.

No ambiente digital, a eleição deixou questões importantes que ainda exigem investigações aprofundadas. Reportagens apontaram restrições que prejudicaram contas de Lula e recomendações de perfis ligados a Flávio Bolsonaro nas plataformas da Meta. A empresa negou interferência.

O TSE multou a Meta pelo descumprimento de ordens judiciais, mas não considerou comprovado o favorecimento deliberado. Isso não encerra o debate. Reforça a necessidade de investigação e transparência.

Quem controla a distribuição de conteúdo tem poder sobre o debate público. Decide o que ganha alcance e o que perde visibilidade. Precisa prestar contas.

Depois das urnas, Trump lançou suspeitas sobre a eleição sem apresentar provas. Até 15 de novembro, não havia reconhecido a vitória de Lula.

Nossa eleição não depende do aval de Washington. Sua legitimidade nasce do voto. Mas a postura americana pode alimentar contestações e dar respaldo a quem aposta na instabilidade.

Os fatos sustentam uma conclusão. A pressão sobre a democracia brasileira deixou de ser uma abstração. Ela se manifesta em atos concretos.

A mobilização construída no segundo turno, nas redes e nas ruas, precisa continuar. Essa tarefa pertence a todo o campo democrático. Vai além da esquerda. Inclui quem apoia o governo e quem faz oposição. O direito de fazer oposição não se confunde com aceitar que outro país decida o destino do Brasil.

No Congresso Nacional, a atenção precisa ser redobrada. A defesa da soberania passa pela fiscalização das plataformas e pela proteção das instituições. Disputas internas não podem abrir caminho para pressões estrangeiras.

As urnas decidiram quem governa. Agora, é preciso garantir que essa decisão seja respeitada. A soberania do Brasil não está em negociação.

*Geraldo Honorato é Jornalista, especialista em marketing político e diretor de Comunicação da Prefeitura de Camaçari.