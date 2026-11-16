Nos últimos dias, voltou a circular um vídeo do deputado federal eleito mais bem votado da história de São Paulo, Lucas Pavanato (PL), afirmando que o Sistema Único de Saúde (SUS) “do Lula” estava distribuindo “kit chuca”, basicamente um higienizador íntimo anal, para homossexuais. Nos comentários nas redes sociais, notei muitas pessoas incrédulas com tamanha desinformação, classificando-o como “burro” ou “desinformado”.

Em pleno 2026, não é possível classificar as notícias falsas “bizarras” impulsionadas por bolsonaristas como mera “burrice” ou “ignorância”. A disseminação de fake news esdrúxulas é uma estratégia deliberada para rebaixar o nível do debate público e desviar o foco do que realmente importa no cotidiano da população.

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A verdade é que a distribuição do “kit chuca” é realizada em Salvador, por meio do Ambulatório Municipal Especializado em Saúde LGBT+. A iniciativa partiu da Prefeitura de Salvador, comandada por um prefeito que apoiou Flávio Bolsonaro (PL), e não tem relação com o governo federal.

E, ainda que o SUS distribuísse nacionalmente um insumo que colabora para a prevenção de infecções e agravos de saúde entre a população LGBTQIA+, qual seria o problema? Não é exatamente essa a função de um sistema público de saúde?

O bizarro na estética bolsonarista

Precisamos dar nome aos bois e compreender, sob uma ótica teórica, que a fabricação dessas fake news é meticulosamente calculada e está longe de ser apenas estupidez. Para entender essa engrenagem, vale resgatar os conceitos discutidos por Muniz Sodré e Raquel Paiva no livro "O Império do Grotesco (2002)" e por Wolfgang Kayser na obra "O Grotesco (1986)".

Tratando primeiro da abordagem de Sodré e Paiva, os autores analisam como o grotesco se dissemina na cultura de massa brasileira, com foco em programas jornalísticos sensacionalistas. Eles demonstram como determinadas estratégias de visibilidade seduzem a audiência pela exibição do bizarro, do escandaloso, do ridículo, do violento e do vexatório.

Fica evidente que fabricar histórias sobre um suposto “kit gay”, inventar a polêmica dos “banheiros trans”, explorada pelo próprio Pavanato, a famosa "mamadeira de piroca" inventada em 2018, ou associar Lula ao crime organizado por conta de um boné com a sigla “CPX” obedecem à mesma lógica: usar o choque e o ridículo como isca para capturar a atenção coletiva.

Nesse processo, temas sensíveis, que sequer deveriam ser tratados como tabu, são empurrados para o centro do debate de maneira completamente esvaziada. A discussão pública fica presa à tarefa exaustiva de desmentir ou confirmar o absurdo. Enquanto muitos seguem acreditando na mentira e outros correm para criticá-la (como faço neste artigo), deixa-se de discutir, por exemplo, como tirar o Brasil da liderança mundial de mortes violentas contra a população LGBTQIA+.

Por outro lado, Wolfgang Kayser compreende o grotesco como a expressão de um mundo estranho, hostil e angustiante. Pavanato, Nikolas Ferreira (PL-MG) e seus pares constroem uma realidade paralela marcada exclusivamente pela miséria, pelo caos e por uma suposta ameaça constante à família tradicional. Nesse registro, o grotesco não opera apenas pelo riso ou pela vulgaridade, mas pela sensação permanente de que o mundo se tornou desordenado e perigoso.

Já que citei Nikolas Ferreira, vale lembrar o vídeo gravado pelo parlamentar em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano. Trata-se de uma encenação grotesca que busca associar uma suposta miséria local às políticas do governo Lula. Embora o município seja a capital do Matopiba e um dos maiores polos do agronegócio da Bahia, o vídeo recorta apenas cenas de fome, precariedade e desordem para despertar no eleitor um senso de urgência contra a gestão petista.

A encenação perdeu força após serem divulgados bastidores das gravações que revelavam esforços para “empobrecer” visualmente os moradores utilizados no vídeo. Mas deixo aqui uma reflexão também, esse vídeo não acabou ficando "mais grotesco" após isso ser publicizado?

É preciso compreender que o bolsonarismo combina as duas dimensões desse fenômeno comunicacional: o grotesco do escárnio popular, alimentado por mentiras ridículas, e o grotesco do medo, que projeta um país à beira do colapso. A estratégia “diverte” com o patético ao mesmo tempo em que assusta com ameaças fictícias. Há temor, mas também atração pelo espetáculo; há repulsa, mas também engajamento. Essa ambiguidade está no centro da fórmula bolsonarista nas redes.

O público incorpora o grotesco

No grotesco de plataforma explorado pelo bolsonarismo, o que importa não é apenas a existência de uma cena chocante, mas a forma como ela é empacotada para o consumo algorítmico. A oferta de educação sexual nas escolas pode ser compreendida como uma ferramenta essencial para proteger crianças e adolescentes contra abusos e infecções sexualmente transmissíveis — ou pode ser distorcida como uma tentativa de “sexualizar crianças” para provocar pânico moral.

Essa modulação afetiva é decisiva para o alcance digital. Conteúdos que despertam emoções intensas, especialmente quando envolvem crianças e pautas LGBTQIA+, são priorizados justamente pelo potencial de gerar indignação, comentários e compartilhamentos. O grotesco torna-se, assim, funcional à arquitetura das plataformas: a cena chocante retém o olhar, a linguagem simplificada gera identificação e a revolta alimenta o algoritmo.

Em O Império do Grotesco, Muniz Sodré e Raquel Paiva definem esse fenômeno como um “pacto simbólico entre mídia e audiência”. O público não atua apenas como vítima passiva: ele participa do consumo, antecipa o escândalo, reage a ele e ajuda a mantê-lo em circulação. Na era das redes sociais, essa incorporação ficou ainda mais evidente por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos que amplificam o alcance dessas narrativas.

Dessa forma, a estética grotesca não se sustenta apenas em quem produz a desinformação, mas também em uma audiência habituada a consumir o bizarro e engajada em mantê-lo vivo. Não é por acaso que Lucas Pavanato é o mais bem votado da história de São Paulo e Nikolas Ferreira o mais bem votado no ranking geral histórico.