Alarme automotivo em conta: confira opções para proteger seu carro

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O alarme automotivo é um equipamento que emite sinais sonoros em situações como abertura indevida das portas ou detecção de movimento no interior da cabine. Dependendo do modelo e da compatibilidade com o veículo, o sistema pode incluir recursos como bloqueio do motor, acionamento dos vidros elétricos, travamento automático das portas e função pânico.

Esta seleção reúne três modelos com diferentes propostas de uso, incluindo opções de aplicação universal e um modelo desenvolvido especificamente para o Hyundai HB20. Os preços verificados durante a apuração, em agosto de 2026, variam entre R$ 233 e R$ 510.

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Vale destacar que a escolha do alarme deve considerar a compatibilidade com o veículo, os recursos desejados e o orçamento disponível, sempre atentando à necessidade de instalação profissional para garantir o pleno funcionamento do sistema. Confira os modelos sugeridos:

Sugestões

Alarme FKS dedicado Hyundai HB20 chave canivete – a partir de R$ 233

Destinado ao HB20 fabricado entre 2016 e 2023, o sistema conta com acionamento dos vidros elétricos, sensor volumétrico com ajuste de sensibilidade e permite configurar o tempo de travamento, o tom da sirene e o cancelamento do sensor.

O produto custa R$ 233 e recebeu nota máxima de 5 estrelas. Compradores destacam o custo-benefício e o funcionamento após a codificação, embora um deles tenha criticado a qualidade da chave canivete.

Alarme Pósitron Exact Universal EX 360 – a partir de R$ 381

Com aplicação universal, o sistema acompanha dois controles PXN62 e oferece função pânico, bloqueio elétrico progressivo, monitoramento por ultrassom e travamento automático das portas após a ignição. Também possui saída auxiliar para funções como descida dos vidros e abertura do porta-malas, que podem exigir módulos adicionais.

Encontrado por R$ 381, o produto é elogidado pela qualidade, o funcionamento e o custo-benefício, mas uma crítica aponta divergência entre o anúncio e o recurso de bloqueio por ignição recebido.

Alarme Pósitron Cyber Exact EX360 Blade Universal chave canivete PX80 – a partir de R$ 510

Compatível com veículos de 12 V, o modelo acompanha um controle convencional PXN62 e uma chave canivete PX80. Reúne função pânico, monitoramento por ultrassom, travamento automático, comando de travas elétricas, saída auxiliar e acionamento de faróis e lanternas. A tecnologia ASIC promete maior resistência a interferências eletromagnéticas.

O valor é de R$ 510, tendo como destaques qualidade do material e o funcionamento após a instalação, embora o produto ainda não tenha críticas que permitam uma análise mais aprofundada da experiência de uso.