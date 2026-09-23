Avelloz estreia no segmento street com a AZ170 Bravo

A Avelloz ampliou sua linha de motocicletas com a chegada da AZ170 Bravo, primeira street da marca pernambucana. Apresentado oficialmente no último dia 17, o modelo já está em pré-venda por R$ 16.990, preço sugerido sem frete, e marca a entrada da fabricante em uma das categorias mais disputadas do mercado brasileiro. A pré-venda segue até 30 de setembro, com chegada às lojas prevista para o início de outubro.

A aposta é ganhar escala. Segundo informações divulgadas pela empresa e pela imprensa especializada, a Avelloz projeta vender 4 mil unidades da Bravo até o fim deste ano e 20 mil em 2027, além de incluir o modelo em seus planos de expansão industrial.

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O modelo foi desenvolvido principalmente para o uso urbano e chega com motor monocilíndrico Loncin de 169,9 cm³, comando OHC de quatro válvulas, injeção eletrônica e arrefecimento a óleo. São 18,3 cv de potência a 7.800 rpm e torque máximo de 1,5 kgfm a 6.500 rpm, associados a um câmbio de cinco marchas. O consumo divulgado pela Avelloz é de até 40 km/l.

A Bravo desembarca justamente no maior segmento da indústria nacional de motocicletas. De janeiro a agosto, as fabricantes produziram 744.952 motos da categoria street, equivalentes a 51,1% das 1,458 milhão de unidades fabricadas no período, segundo a Abraciclo. No total, a produção nacional cresceu 9,9% sobre os oito primeiros meses de 2025 e alcançou o melhor resultado para o período desde 2008.

Mercado cresce no Brasil

O momento também é de expansão das vendas. Os emplacamentos chegaram ao recorde de 1,578 milhão de motocicletas entre janeiro e agosto, avanço de 12,1% na comparação anual. Somente em agosto foram comercializadas 205.272 unidades, 10,6% acima do resultado registrado no mesmo mês do ano passado.

Nesse cenário, a Avelloz passa a disputar espaço com modelos já consolidados entre consumidores que utilizam a motocicleta tanto nos deslocamentos cotidianos quanto como ferramenta de trabalho. A categoria tem na Honda CG 160 sua principal referência e reúne ainda opções de fabricantes como Yamaha, Bajaj e Haojue.

Entre os equipamentos da AZ170 Bravo estão painel totalmente digital, iluminação Full LED, partida elétrica e entradas USB tipos A e C. O sistema de frenagem é combinado CBS, com disco de 240 mm na roda dianteira e tambor na traseira. A suspensão dianteira utiliza garfo telescópico, enquanto a traseira conta com conjunto helicoidal. As rodas são de 18 polegadas.

A moto pesa 120 kg a seco e traz banco a 800 mm do solo. O tanque comporta 16 litros de combustível. Considerando o consumo máximo de até 40 km/l informado pela fabricante, a capacidade favorece os deslocamentos de quem roda diariamente, embora o rendimento real dependa de fatores como trânsito, carga, estilo de condução e condições de uso.

A AZ170 Bravo mede 2.015 mm de comprimento, 830 mm de largura e 1.310 mm de altura, com entre-eixos de 1.325 mm. Os pneus têm medidas 3.00-18 na dianteira e 3.25-18 na traseira. A capacidade máxima de carga informada é de 150 kg. O modelo será oferecido nas cores preta, vermelha e azul.

Nordestina

Fundada em 2008 e instalada em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, a Avelloz construiu sua presença inicialmente com motocicletas e ciclomotores de menor cilindrada. Com a Bravo, a empresa amplia o portfólio para disputar um segmento de maior volume justamente em um momento de crescimento da indústria e do consumo de motocicletas no país.