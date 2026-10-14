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Carro fora de linha surpreende e lidera em mais de 4 mil cidades; veja qual

O modelo foi o mais vendido em todo o Brasil

Evellyn Teixeira
Por
Volkswagen Gol continua dominando as ruas brasileiras mesmo após sair de linha
Volkswagen Gol continua dominando as ruas brasileiras mesmo após sair de linha - Foto: Divulgação

O Volkswagen Gol continua dominando as ruas brasileiras mesmo após sair de linha em dezembro de 2022.

A liderança chama atenção porque o Gol aparece à frente de modelos que continuam sendo produzidos e comercializados, como Volkswagen Polo e Fiat Strada.

A presença do hatch é resultado de décadas de vendas e da grande quantidade de unidades que circulam pelo país.

Durante anos, o Gol esteve entre os carros mais vendidos do Brasil. Mesmo sem novas unidades saindo das fábricas, o volume acumulado ao longo de sua trajetória mantém o modelo no topo da frota em milhares de municípios.

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Quantos Volkswagen Gol existem em Salvador?

Na capital baiana, o levantamento aponta 50.082 unidades do Gol registradas. O modelo também aparece na liderança em outras grandes cidades, como São Paulo, com 525.980 unidades; Rio de Janeiro, com 157.380; e Brasília, com 121.341.

Belo Horizonte é a exceção entre as capitais citadas no levantamento: na cidade mineira, o Chevrolet Onix lidera, com 158.281 unidades.

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Fiat Uno e Strada também aparecem no ranking

Além do Gol, outros modelos populares têm presença expressiva na frota brasileira. O Fiat Uno lidera em 609 municípios, enquanto a Fiat Strada ocupa a primeira posição em 345 cidades. Já o Fiat Palio aparece no topo em 188 municípios, e a Toyota Hilux lidera em 84, com destaque para regiões do Norte e do Centro-Oeste.

Quando todos os tipos de veículos são considerados, incluindo motocicletas, a Honda CG assume a liderança em 4.428 municípios brasileiros.

O dado mostra como a presença nas ruas muda quando a comparação deixa de considerar apenas automóveis.

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