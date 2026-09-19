Carros populares ficam mais baratos no Brasil; veja os modelos

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O mercado de seminovos no Brasil vem enfrentando uma queda nos preços, influenciada pela chegada de carros chineses e pelas promoções de veículos zero km. Com isso, os veículos usados estão sendo vendidos por valores abaixo dos indicados pela tabela Fipe.

De acordo com levantamento da Auto Avaliar, em parceria com o G1, os preços de cerca de 25 carros usados mais procurados pelos brasileiros caíram, em média, 10,2% nos últimos 12 meses. Já a tabela Fipe aponta uma queda média de 4%.

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A pesquisa analisou sete anos-modelo, de 2019 a 2025. Os carros selecionados foram distribuídos da seguinte forma: 26% têm de 0 a 2 anos de uso, 29% têm de 3 a 4 anos e 45% têm de 5 a 7 anos. Ao todo, são 30 mil combinações de modelo, versão, ano e estado entre os 25 carros avaliados.

Quais carros ficaram mais baratos?

Entre os veículos que passaram por um barateamento estão Renault Kwid, Honda Civic, Fiat Strada e outros. Confira a lista completa:

Jeep Compass: -15,7%

Jeep Renegade: -13,8%

Chevrolet Tracker: -13,5%

Ford Ranger: -11,8%

Toyota Corolla Cross: -11,8%

VW Nivus: -11,2%

Fiat Pulse: -10,5%

Toyota Hilux: -10,3

Chevrolet Onix: -10,1%

Honda Civic: -10,1%

Hyundai Creta: -10%

Honda HR-V: -9,9%

Nissan Kicks: -9,7%

Fiat Strada: -9,6%

VW T-Cross: -9,5%

Toyota Corolla: -9,3%

VW Polo: -9,3%

Fiat Toro: -9,3%

Honda City: -9,2%

VW Virtus: -8,6%

Hyundai HB20S: -8,5%

Toyota Yaris: -7,9%

Fiat Argo: -7,2%

Hyundai HB20: -7%

Renault Kwid: -6,8%

De acordo com J.R. Corporal, presidente da Auto Avaliar, a pesquisa foi baseada no banco de dados da empresa, que mostra quanto o lojista pagou pelo carro e por quanto ele fechou a venda.

Segundo ele, dessa forma, é possível visualizar com mais clareza como o mercado funciona na prática. O levantamento se diferencia da tabela Fipe, que compila dados de anúncios e apresenta certa defasagem em relação aos preços praticados.