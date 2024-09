Creta perde força e Bahia tem novo 2º carro mais vendido; veja lista

Strada lidera mercado com 781 vendas - Foto: Divulgação

A Fiat Strada teve em agosto o melhor mês de vendas na Bahia em 2024. Com 781 unidades emplacadas no período, a picape disparou como carro mais vendido do estado, a frente da Toro, que assumiu a segunda colocação, com 337.

O crescimento das picapes da Fiat contrastou com a leve queda do Hyundai Creta, que, com 328 vendas, ficou com a terceira posição no estado. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

No mês passado, o pódio era o mesmo, mas com alteração nas posições: Strada (528); Creta (363); e Toro (350).

Na sequência dos mais vendidos de agosto, poucas surpresas. A mudança mais notável foi a consolidação do crescimento de vendas do Renegade após a Jeep lançar a versão 2024 do modelo: 242 unidades, mais que o dobro de meses como fevereiro, onde o SUV teve apenas 93.

Quem também está crescendo em vendas após fraco início de ano é o Toyota Corolla, com 188 emplacamentos.

De resto, a lista tem poucas mudanças em relação aos meses anteriores. Confira o top-10:

1 - Strada, 781 unidades

2 - Toro, 337 unidades

3 - Creta, 328 unidades

4 - Hilux, 319 unidades

5 - Polo, 293 unidades

6 - Tracker, 248 unidades

7 - Renegade, 242 unidades

8 - Corolla Cross, 206 unidades

9 - Onix, 188 unidades

10 - Corolla, 188 unidades

No total, as vendas em agosto reduziram 1,4% em relação a julho, caindo de 7.851 para 7.735.

Já no mercado de usados, houve uma pequena alta de 2,6% no mês de agosto: 26.886, contra 26.203, de acordo com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

Seminovos mais vendidos na Bahia:

1 - Gol, 2.151 unidades

2 - Palio, 1.636 unidades

3 - Uno, 1.410 unidades

4 - Onix, 1.230 unidades

5 - HB20, 1.114 unidades