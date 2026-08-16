Desgaste irregular do pneu: entenda o que causa e saiba como evitar

Siga o A TARDE no Google

Uma das principais partes de todos os carros são os pneus, visto que, sem eles, o veículo não se move. Porém, muitas vezes esquecemos de checar a saúde dessas peças e, consequentemente, precisamos arcar com um pneu furado em um momento inesperado.

Um dos principais casos desse dano é o desgaste irregular do pneu, que pode ter diversos tipos de causas, mas as consequências são certeiras: um furo no pneu e o pagamento de uma nova peça.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No episódio deste domingo, 16, do quadro “Mecânico Legal”, vamos explicar o porquê de o pneu desgastar irregularmente e também mostrar como resolver esse problema para evitar maiores gastos.

O que causa o desgaste irregular do pneu?

O desgaste acentuado na borda de um pneu é um problema comum e quase sempre está ligado à falha do alinhamento das rodas ou em componentes de suspensão.

Desgaste irregular de pneus - Foto: Reprodução

Veja as principais causas do desgaste irregular

1. Cambagem negativa em excesso.

O que é: A cambagem é o ângulo de inclinação vertical da roda em relação ao chão.

A cambagem é o ângulo de inclinação vertical da roda em relação ao chão. Quando há cambagem negativa, a parte superior do pneu fica inclinada para dentro (em direção ao motor/chassi).

O efeito: O peso do veículo se concentra fortemente na borda interna da banda de rodagem, acelerando o desgaste desse lado.

2. Divergência incorreta das rodas.

O que é: O alinhamento horizontal das rodas. A divergência ocorre quando as partes da frente dos pneus estão ligeiramente apontadas para fora.

O alinhamento horizontal das rodas. A divergência ocorre quando as partes da frente dos pneus estão ligeiramente apontadas para fora. O efeito: ao rodar, o pneu é continuamente "arrastado" no asfalto de lado, raspando com maior intensidade o bordo interno.

Desgaste irregular de pneus - Foto: Reprodução

3. Componentes de suspensão e direção gastos.

Peças de suspensão desgastadas não conseguem manter as rodas na posição correta enquanto o veículo se movimenta. As principais vilãs são:

Buchas das bandejas/braços de suspensão: se estiverem rasgadas ou com folga, alteram o ângulo da roda sob esforço.

se estiverem rasgadas ou com folga, alteram o ângulo da roda sob esforço. Pivôs e ponteiras de direção: folgas nesses pontos desalinham o sistema com o carro em movimento.

folgas nesses pontos desalinham o sistema com o carro em movimento. Amortecedores ou molas cansadas: se a suspensão arria (rebaixa por desgaste das molas), a geometria muda automaticamente para cambagem negativa.

4. Excesso de carga.

Outro vilão para desgaste irregular do pneu é carregar constantemente uma carga superior à que o veículo consegue aguentar, alterando o ângulo das rodas para uma posição divergente ou com cambagem negativa.

Como resolver o desgaste irregular?

Alguns protocolos podem ser seguidos para resolver o problema de um desgaste irregular nos pneus, porém, um ponto válido para relembrar é o de sempre realizar essas investigações junto de um mecânico de confiança.

Inspeção Visual da Suspensão : Verifique buchas, pivôs e amortecedores em um mecânico de confiança.

: Verifique buchas, pivôs e amortecedores em um mecânico de confiança. Substituição de peças gastas: no caso da constatação de peças gastas, o ideal é que elas sejam trocadas, já que, caso o alinhamento seja feito com peças defeituosas, em poucos quilômetros o alinhamento vai se perder;

no caso da constatação de peças gastas, o ideal é que elas sejam trocadas, já que, caso o alinhamento seja feito com peças defeituosas, em poucos quilômetros o alinhamento vai se perder; Alinhamento e Geometria Completa: Faça o alinhamento (convergência/divergência) e verifique os parâmetros de cambagem.

Pneu desgastado - Foto: Ag. A TARDE | Reprodução | Freepik

Quanto custa para resolver o desgaste irregular dos pneus?

O valor total para resolver o desgaste interno dos pneus depende muito de qual é a causa inicial do problema, com o orçamento podendo variar de R$ 80 até mais de R$ 1.500, caso exija troca de componentes e pneus novos.

1. Ajustes básicos e mão de obra.

Caso os componentes da suspensão ainda estejam inteiros e o problema seja causado somente por uma desregulagem nos ângulos, os preços são os seguintes:

Alinhamento : o preço médio para corrigir as rodas "apontadas para fora" fica na média de R$ 80 a R$ 150.

: o preço médio para corrigir as rodas "apontadas para fora" fica na média de R$ 80 a R$ 150. Ajuste de cambagem: o preço estimado para corrigir a inclinação das rodas para dentro fica entre R$ 100 e R$ 250 (por eixo).

o preço estimado para corrigir a inclinação das rodas para dentro fica entre R$ 100 e R$ 250 (por eixo). Pacote de alinhamento, balanceamento e cambagem: diversas oficinas oferecem um pacote para acertar toda a geometria do carro; nesses casos, o preço fica entre R$ 150 e R$ 350.

Desgaste irregular de pneus - Foto: Reprodução

2. Substituições de peças gastas.

Caso seja identificada uma folga na suspensão, somente o alinhamento do carro não vai resolver o problema até que as peças sejam trocadas. O custo médio das peças mais comuns varia de acordo com o carro afetado pelo problema.

Veja os preços médios para cada mecanismo:

Buchas de bandeja/balança: R$ 150 a R$ 400 (par);

R$ 150 a R$ 400 (par); Pivôs de suspensão : R$ 120 a R$ 300 (par);

: R$ 120 a R$ 300 (par); Ponteiras/terminais de direção: R$ 100 a R$ 250 (par);

R$ 100 a R$ 250 (par); Amortecedores dianteiros e par de molas: R$ 600 a R$ 1.800 (kit completo com mão de obra).

3. Troca de pneus, caso necessário.

Em casos extremos de desgaste, em que o pneu já está com pequenas elevações de borracha localizadas nos sulcos do pneu, os chamados TWI, ou com a estrutura exposta, ele não pode ser reaproveitado por conta do risco de estourar.

O preço de cada pneu, dependendo do modelo do carro, varia de:

Pneus aro 14" ou 15" ( carros populares): R$ 280 a R$ 450 cada.

carros populares): R$ 280 a R$ 450 cada. Pneus aro 16" a 18" (sedãs, SUVs, picapes): R$ 450 a R$ 900+ cada.

O quadro Mecânico Legal fica por aqui, e no próximo domingo, 23, traremos mais orientações de mecânica descomplicada para proteger a sua segurança e o seu bolso. Até lá!