Geely EX2 estreia no Brasil com preço competitivo

EX2 custa entre R$ 119.990 na versão PRO e R$ 135.100 na MAX - Foto: Divulgação Geely Brasil

A gigante chinesa Geely acaba de dar um passo ousado no Brasil com o lançamento do EX2, um hatch elétrico compacto que chega com uma condição especial de estreia: R$ 119.990 na versão PRO e R$ 135.100 na MAX. Líder de vendas em seu país de origem, o EX2 não apenas promete agitar a concorrência direta de modelos como BYD Dolphin Mini e GWM Ora 03, mas também se apresenta como o carro mais eficiente do país, segundo a marca, graças à sua tecnologia de ponta e à exclusiva tração traseira em seu segmento. Prepare-se para conhecer o veículo que une design sofisticado, desempenho ágil e uma eficiência energética sem precedentes no mercado nacional.

Tecnologia de propulsão e a exclusiva tração traseira

Totalmente elétrico, o EX2 utiliza a plataforma GEA, desenvolvida pela própria marca, e se destaca por ser, segundo a Geely, o único do segmento com tração traseira, o que melhora o equilíbrio dinâmico e a tração em arrancadas. O motor elétrico gera 116 cv e 15,3 kgfm de torque, permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em 10,2 segundos e de 0 a 50 km/h em apenas 3,9 segundos, conforme dados oficiais da fabricante.

Bateria, autonomia (Inmetro) e eficiência recorde

A bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) tem 39,4 kWh de capacidade e oferece a autonomia Geely EX2 de até 289 km, segundo o ciclo de testes do Inmetro informado pela marca. A Geely também afirma que o EX2 é o carro mais eficiente do país, com consumo médio de 0,39MJ/km, superando elétricos, híbridos e até modelos a combustão.

Recarga rápida e V2L: a versatilidade do EX2

Vale destacar que a autonomia real pode variar de acordo com o estilo de condução, temperatura, relevo e uso de equipamentos auxiliares. O sistema de recarga rápida permite recuperar de 30% a 80% da carga em cerca de 21 minutos, em corrente contínua (DC) de até 70 kW. O modelo traz ainda a função V2L (vehicle-to-load), que possibilita o uso de energia externa em acampamentos ou emergências.

Rivais e o posicionamento de preço no Brasil

O EX2 entra na faixa de elétricos urbanos de entrada e passa a competir com modelos como o BYD Dolphin Mini e o GWM Ora 03, oferecendo desempenho superior e espaço interno ampliado — embora alguns concorrentes ainda atuem em faixas de preço e potência distintas.

Geely EX2 chega para concorrer com BYD Dolphin Mini e GWM Ora 03 | Foto: Divulgação Geely Brasil

Design, dimensões e surpresa no espaço interno

O conjunto frontal adota a assinatura “Smile”, característica da marca, com um visual harmonioso e aerodinâmico. Por dentro, o EX2 apresenta acabamento moderno, com painel envolvente e seletor de marchas com efeito cristalino. Na versão MAX, o destaque é a iluminação ambiente configurável em 256 cores e o painel com grafismos inspirados em horizontes urbanos.

Compacto por fora, o modelo surpreende por dentro: mede 4,13 metros de comprimento e 2,65 metros de entre-eixos, com porta-malas de 375 litros (que pode chegar a 1.320l com os bancos rebatidos), além de um compartimento frontal (“fronta-malas”) de 70 litros, algo raro no segmento.

Tecnologia e segurança: ADAS e mimos da versão MAX

Entre os equipamentos, o hatch traz pacote completo de conveniência e segurança, incluindo câmera panorâmica de 540 graus, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), banco do motorista com ajuste elétrico, teto em pintura contrastante e iluminação interna personalizável. Na versão MAX, o cliente pode escolher entre um carregador wallbox ou um ano de recarga gratuita na rede Mobilize Charge Pass, com mais de 1.300 pontos no país.

Futuro da Geely no Brasil: produção local à vista

Segundo Ariel Montenegro, presidente da Renault Geely do Brasil, o EX2 “marca o início de uma nova fase da Geely no país, com planos de produção local em breve”. Já o diretor comercial Alex Chen afirma que o modelo “é a melhor opção de mobilidade elétrica acessível no mercado nacional, tanto para quem nunca teve um carro elétrico quanto para quem busca um veículo urbano consagrado”.