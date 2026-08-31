Honda e Nissan firmam parceria histórica de mercado; entenda

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A Honda e a Nissan, duas montadoras japonesas gigantes, anunciaram uma parceria histórica no meio automotivo nesta segunda-feira, 31.

Por meio de um comunicado, as montadoras explicaram que a união não é a compra de uma pela outra, mas sim uma ajuda mútua.

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De acordo com o comunicado, as marcas japonesas apontam que a parceria envolve um compartilhamento de arquitetura eletrônica entre os veículos.

Veja o que o acordo prevê

As empresas acordaram que a central eletrônica de controle (ECU) e softwares devem ser desenvolvidos de forma conjunta na próxima geração dos veículos das duas empresas.

Acordo pode ser expandido no futuro

O comunicado rápido das duas empresas também deixou aberta a possibilidade de expansão da parceria e apontou que as empresas seguem "explorando oportunidades de colaboração em diversas áreas para acelerar o progresso rumo à neutralidade de carbono".

Além disso, a Honda e a Nissan afirmaram que a parceria na arquitetura eletrônica foi identificada como uma “importante área de colaboração, considerando o rápido ritmo da inovação tecnológica e a necessidade de fortalecer a competitividade".

Montadoras firmam parceria - Foto: Divulgação

O que cada montadora vai fazer?

Até o momento, não está claro qual será a função de cada montadora durante o acordo. Por enquanto, o comunicado indica somente que as empresas vão padronizar as tecnologias nos veículos.

Vale ressaltar que a arquitetura eletrônica unificada ainda permite que os carros de cada montadora mantenham uma identidade própria.

Por outro lado, essa atuação conjunta em tecnologias cada vez mais essenciais nos carros atuais vai reduzir o custo de desenvolvimento, permitindo que as duas montadoras sejam mais competitivas.

Caso já fosse antigo

Engana-se quem acha que essa tentativa de parceria é recente, visto que, desde 2024, Honda e Nissan negociam um acordo para unificar as operações e reduzir os custos.

Vale relembrar que a Nissan, que sofre uma grande crise financeira, chegou a negociar uma fusão com a Honda, porém, após meses de incertezas, as empresas desistiram do negócio em 2025.

Com o passar do tempo, o cenário não melhorou e, depois de registrar um prejuízo global de R$ 46 bilhões em 2025, a Honda voltou a negociar com a Nissan.