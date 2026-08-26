Kwid 2027 tem desconto de R$ 11,6 mil e continua como o mais barato do Brasil

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A Renault apresentou nesta quarta-feira, 26, a linha 2027 do Kwid com uma redução de R$ 11,6 mil no preço. Com a mudança, o hatch compacto passa a ser vendido entre R$ 71.190 e R$ 84.890 e continua como o carro zero-quilômetro mais barato do Brasil.

Na comparação com outros modelos de entrada, o Kwid também aparece à frente dos principais concorrentes em preço:

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Renault Kwid: R$ 71.190 a R$ 84.890;

R$ 71.190 a R$ 84.890; Fiat Mobi: R$ 85.490 a R$ 87.990;

R$ 85.490 a R$ 87.990; Citroën C3: R$ 88.990 a R$ 116.990.

Além da redução no valor, o modelo recebeu mudanças no visual e no interior. Externamente, as alterações são concentradas principalmente na dianteira. A grade de entrada de ar ficou mais fina, enquanto o plástico preto fosco passou a ocupar uma área maior do para-choque, avançando em direção aos faróis. Antes, essa região tinha a mesma cor da carroceria.

O carro também adotou o novo logotipo da Renault, já utilizado em modelos como Boreal, Koleos e Kardian. O emblema tem linhas mais finas e não conta mais com o preenchimento interno do tradicional losango.

Na cabine, as mudanças são mais evidentes. Entre as principais novidades estão:

Central multimídia: a tela passou de 8 para 10,1 polegadas e foi reposicionada para a parte superior do painel;

a tela passou de 8 para 10,1 polegadas e foi reposicionada para a parte superior do painel; Painel de instrumentos : ganhou uma tela maior, colorida e personalizável;

: ganhou uma tela maior, colorida e personalizável; Volante: recebeu comandos para controle da mídia e para personalização das informações exibidas no painel digital.

O porta-malas continua com capacidade de 290 litros. Com isso, o Kwid fica acima do Fiat Mobi, que tem 200 litros, e abaixo do Citroën C3, com 310 litros. O porte e o motor do modelo também permanecem sem alterações.

O consumo teve pequenas mudanças na linha 2027. Na cidade, os números são:

Gasolina: 14,7 km/l, contra 14,4 km/l anteriormente;

14,7 km/l, contra 14,4 km/l anteriormente; Etanol: 10,2 km/l, contra 10,4 km/l.

Na estrada, o consumo passou a ser:

Gasolina: 15 km/l, ante 15,4 km/l;

Etanol: 10,6 km/l, contra 10,7 km/l.