Move Brasil: veja qual carro mais buscado para o programa de descontos

O Hyundai Creta foi o carro mais procurado na Webmotors entre os modelos contemplados pelo programa Move Brasil. O levantamento da plataforma considera os acessos registrados entre 19 de junho e 18 de setembro, período em que o SUV respondeu por 15,58% das buscas relacionadas aos veículos disponíveis na iniciativa do governo federal.

O ranking reúne dez carros que despertaram o maior interesse dos usuários da plataforma. Na segunda posição aparece o Honda HR-V, com 15,46%, seguido pelo Geely EX2, que registrou 9,36%. Modelos da BYD também aparecem entre os mais procurados, com quatro representantes na lista.

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O Move Brasil oferece condições especiais de financiamento para motoristas de aplicativos, taxistas e profissionais de entregas interessados em adquirir veículos. O programa contempla carros, motocicletas flex e elétricas, além de bicicletas elétricas.

Veja o ranking dos carros mais buscados no Move Brasil

Confira os dez modelos com maior participação nas buscas da Webmotors durante os três primeiros meses de operação do programa:

Hyundai Creta — 15,58%; Honda HR-V — 15,46%; Geely EX2 — 9,36%; BYD Dolphin Mini — 9,35%; BYD King — 9,24%; Chevrolet Onix — 9,08%; BYD Song Pro — 8,96%; Honda WR-V — 8,46%; Honda City Hatchback — 7,36%; BYD Dolphin — 7,16%.

1 de 9 Hyundai Creta | Foto: Divulgação | Hyundai

2 de 9 Honda HR-V | Foto: caio

3 de 9 | Foto: Divulgação

4 de 9 BYD Dolphin Mini | Foto: Divulgação

5 de 9 BYD King | Foto: Divulgação

6 de 9 Chevrolet Onix | Foto: Divulgação

7 de 9 BYD Song Pro | Foto: Divulgação | BYD

8 de 9 Honda WR-V | Foto: Divulgação

9 de 9 BYD Dolphin | Foto: Divulgação

Como funciona o financiamento do Move Brasil?

Criado por medida provisória em maio de 2026, o programa começou a operar efetivamente em junho. As taxas de juros foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional e chegam a 0,99% ao mês para homens e 0,91% para mulheres.

Os financiamentos também contam com cobertura parcial do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), limitada a 80% de cada operação e a 30% da carteira de crédito. O Move Brasil reduz os riscos para as instituições financeiras, mas não dispensa a análise da capacidade de pagamento dos interessados.

Chevrolet Onix - Foto: Divulgação

Em setembro, o Move Brasil se tornou permanente após a sanção de uma lei pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A mudança também ampliou as categorias profissionais atendidas, incluindo trabalhadores do transporte escolar e de cargas, além de reduzir de um ano para seis meses o tempo mínimo de experiência exigido.

Com as novas regras, pessoas que tiveram a habilitação negada ou deixaram de solicitar o benefício por não atender aos critérios anteriores podem fazer uma nova tentativa. O prazo de resposta sobre a habilitação é de até dez dias após o cadastro no Gov.br.

Quem pode participar do programa do Move Brasil?

Taxistas e motoristas de aplicativos

Podem financiar carros novos movidos a etanol, flex, elétricos ou híbridos, com valor de até R$ 200 mil na nota fiscal.

Os motoristas de aplicativos precisam ter cadastro ativo há pelo menos seis meses e comprovar a realização de, no mínimo, 100 corridas no período, pela mesma plataforma.

Taxistas e motoristas cooperativos devem possuir licenças e registros ativos nos órgãos de trânsito, além de regularidade fiscal.

Taxi - Foto: Divulgação

As condições incluem carência de até seis meses para começar a pagar o principal da dívida e parcelamento em até 84 vezes.

Entregadores e profissionais que utilizam motocicletas

O programa também contempla a compra de ciclomotores, motonetas e motocicletas flex de até 165 cilindradas, desde que produzidos no Brasil. Também são aceitos modelos elétricos de até 7.500 watts, além de bicicletas e veículos autopropelidos elétricos de até 1.000 watts, conforme os critérios de produção nacional previstos.

Entregadores de aplicativos precisam estar cadastrados em plataformas há pelo menos seis meses e ter realizado, no mínimo, 100 corridas ou entregas.

Serão investidos R$ 770 mil no projeto, por meio do Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad) - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Ciclistas, motofretistas e mototaxistas com carteira assinada há pelo menos seis meses na mesma empresa também podem participar. É necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A para as modalidades que exigem habilitação.

Para esse grupo, o financiamento prevê carência de dois meses para o início do pagamento do principal da dívida e parcelamento em até 48 vezes.

Como solicitar o financiamento do Move Brasil?

O processo começa com o cadastro na plataforma oficial do programa, pelo endereço oficial do programa. Após o registro, o interessado recebe, em até dez dias úteis, a informação sobre a aprovação ou não de sua habilitação para participar.

Quem for aprovado deverá procurar uma instituição financeira para solicitar o empréstimo. A liberação do crédito, porém, depende de uma análise feita pelo banco, que considera o histórico financeiro e a capacidade de pagamento do solicitante.