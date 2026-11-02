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Move Brasil: veja qual carro mais buscado para o programa de descontos
SUV concentrou 15,58% dos acessos entre junho e setembro
O Hyundai Creta foi o carro mais procurado na Webmotors entre os modelos contemplados pelo programa Move Brasil. O levantamento da plataforma considera os acessos registrados entre 19 de junho e 18 de setembro, período em que o SUV respondeu por 15,58% das buscas relacionadas aos veículos disponíveis na iniciativa do governo federal.
O ranking reúne dez carros que despertaram o maior interesse dos usuários da plataforma. Na segunda posição aparece o Honda HR-V, com 15,46%, seguido pelo Geely EX2, que registrou 9,36%. Modelos da BYD também aparecem entre os mais procurados, com quatro representantes na lista.
O Move Brasil oferece condições especiais de financiamento para motoristas de aplicativos, taxistas e profissionais de entregas interessados em adquirir veículos. O programa contempla carros, motocicletas flex e elétricas, além de bicicletas elétricas.
Veja o ranking dos carros mais buscados no Move Brasil
Confira os dez modelos com maior participação nas buscas da Webmotors durante os três primeiros meses de operação do programa:
- Hyundai Creta — 15,58%;
- Honda HR-V — 15,46%;
- Geely EX2 — 9,36%;
- BYD Dolphin Mini — 9,35%;
- BYD King — 9,24%;
- Chevrolet Onix — 9,08%;
- BYD Song Pro — 8,96%;
- Honda WR-V — 8,46%;
- Honda City Hatchback — 7,36%;
- BYD Dolphin — 7,16%.
Hyundai Creta | Honda HR-V | | BYD Dolphin Mini | BYD King | Chevrolet Onix | BYD Song Pro | Honda WR-V | BYD Dolphin |
Como funciona o financiamento do Move Brasil?
Criado por medida provisória em maio de 2026, o programa começou a operar efetivamente em junho. As taxas de juros foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional e chegam a 0,99% ao mês para homens e 0,91% para mulheres.
Os financiamentos também contam com cobertura parcial do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), limitada a 80% de cada operação e a 30% da carteira de crédito. O Move Brasil reduz os riscos para as instituições financeiras, mas não dispensa a análise da capacidade de pagamento dos interessados.
Em setembro, o Move Brasil se tornou permanente após a sanção de uma lei pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A mudança também ampliou as categorias profissionais atendidas, incluindo trabalhadores do transporte escolar e de cargas, além de reduzir de um ano para seis meses o tempo mínimo de experiência exigido.
Com as novas regras, pessoas que tiveram a habilitação negada ou deixaram de solicitar o benefício por não atender aos critérios anteriores podem fazer uma nova tentativa. O prazo de resposta sobre a habilitação é de até dez dias após o cadastro no Gov.br.
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Quem pode participar do programa do Move Brasil?
Taxistas e motoristas de aplicativos
Podem financiar carros novos movidos a etanol, flex, elétricos ou híbridos, com valor de até R$ 200 mil na nota fiscal.
Os motoristas de aplicativos precisam ter cadastro ativo há pelo menos seis meses e comprovar a realização de, no mínimo, 100 corridas no período, pela mesma plataforma.
Taxistas e motoristas cooperativos devem possuir licenças e registros ativos nos órgãos de trânsito, além de regularidade fiscal.
As condições incluem carência de até seis meses para começar a pagar o principal da dívida e parcelamento em até 84 vezes.
Entregadores e profissionais que utilizam motocicletas
O programa também contempla a compra de ciclomotores, motonetas e motocicletas flex de até 165 cilindradas, desde que produzidos no Brasil. Também são aceitos modelos elétricos de até 7.500 watts, além de bicicletas e veículos autopropelidos elétricos de até 1.000 watts, conforme os critérios de produção nacional previstos.
Entregadores de aplicativos precisam estar cadastrados em plataformas há pelo menos seis meses e ter realizado, no mínimo, 100 corridas ou entregas.
Ciclistas, motofretistas e mototaxistas com carteira assinada há pelo menos seis meses na mesma empresa também podem participar. É necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A para as modalidades que exigem habilitação.
Para esse grupo, o financiamento prevê carência de dois meses para o início do pagamento do principal da dívida e parcelamento em até 48 vezes.
Como solicitar o financiamento do Move Brasil?
O processo começa com o cadastro na plataforma oficial do programa, pelo endereço oficial do programa. Após o registro, o interessado recebe, em até dez dias úteis, a informação sobre a aprovação ou não de sua habilitação para participar.
Quem for aprovado deverá procurar uma instituição financeira para solicitar o empréstimo. A liberação do crédito, porém, depende de uma análise feita pelo banco, que considera o histórico financeiro e a capacidade de pagamento do solicitante.