Nissan reduz preço do Kait para acirrar disputa com o Tera; veja valores

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A Nissan oficializou um grande reposicionamento de mercado para a linha 2027 do Kait para o mercado brasileiro, visto que, o SUV compacto recebeu um corte de até R$ 10 mil em seu preço de tabela oficial.

O reajuste porém é mais focado nas configurações intermediárias e de topo, mantendo a versão de entrada, a Active, tabelada em R$ 117.990.

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Ação é definitiva

De acordo com a montadora japonesa, tal movimentação não é promocional ou temporária, mas sim um reposicionamento definitivo de mercado.

Foto: Divulgação | Nissan

Movimento busca tornar o Kait mais competitivo

O propósito desta alteração no preço de tabela do Kait é tornar o modelo da Nissan mais competitivo contra seus concorrentes diretos, como: Chevrolet Tracker, Fiat Pulse, Volkswagen Tera e Hyundai Creta.

Foto: Divulgação | Nissan

Veja os novos preços

Todos as variantes do Nissan Kait 2027, com exceção da versão de entrada, a Active, receberam um repaginamento nos preços, confira a seguir a relação:

Nissan Kait Active 1.6 CVT: R$ 117.990 (preço mantido);

1.6 CVT: Nissan Kait Sense 1.6 CVT : R$ 129.990 (redução de R$ 7.000);

1.6 CVT Nissan Kait Advance 1.6 CVT: R$ 136.990 (redução de R$ 10.000);

1.6 CVT: Nissan Kait Exclusive 1.6 CVT: R$ 149.990 (redução de R$ 3.000).

Foto: Divulgação | Nissan

Prós e contras

Se por um lado a alteração nos preços dos modelos 2027 do Kait foi uma boa jogada da Nissan, por outro lado, a montadora precisou remanejar algumas variantes.

Agora, os modelos Advance Plus e Sense Plus deixaram de ser produzidos, ou seja, as pessoas que gostariam de ter o pacote ADAS com sistemas de auxílio à condução, que seriam o diferencial das outras versões, devem adquirir a variante Exclusive.

Conheça o Nissan Kait 2027

Todas as configurações do Nissan Kait 2027 são equipadas com o mesmo motor, 1.6 16V flex de quatro cilindros, que entrega 113 cv de potência máxima com etanol e 110 cv com gasolina acoplado à transmissão automática XTRONIC CVT com simulação de marchas.

Nissan Kait, Resende, RJ, Novembro/2025. FOTO: Pedro Danthas/Divulgação Nissan - Foto: Divulgação | Nissan

Autonomia

Quando se trata de consumo, as três primeiras versões garantem os mesmos valores de autonomia, já a Exclusive, que é mais pesada, é um pouco menos econômica, veja os números a seguir: