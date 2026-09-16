Novo SUV chinês chega ao Brasil para disputar com Corolla e T-Cross

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A montadora chinesa Caoa Changan ampliou seu portfólio de SUVs no Brasil lançando o CS55. Fabricado nacionalmente em Anápolis, em Goiás, o novo modelo chega para disputar espaço contra o Toyota Corolla Cross e o Volkswagen T-Cross.

Na hierarquia da montadora chinesa, o veículo fica com o espaço de carro de entrada no portfólio, abaixo do Uni-T e CS75.

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O modelo será vendido em duas versões no Brasil, Prime e Infinity, ambas utilizando um motor 1.5 turbo flex de 180 cv. A marca ainda pretende utilizar, no futuro, uma versão híbrida plug-in (PHEV) flex, que já está em pré-venda por R$ 189.990.

Novo Caoa Changan CS55 - Foto: Divulgação

Preços do Caoa Changan CS55

Um dos principais destaques do modelo são os preços, que partem de R$ 144.990, em promoção especial de lançamento.

Com isso, o novato chega com um porte superior ao Jeep Compass, mas com valores inferiores aos do Corolla Cross. Veja:

Caoa Changan CS55 Prime 2027: R$ 144.990.

Caoa Chery CS55 Infinity 2027: R$ 154.990.

Caoa Chery CS55 Ultra-Hybrid PHEV Flex 2027: R$ 189.990.

Novo Caoa Changan CS55 - Foto: Divulgação

Os preços anunciados são especiais de lançamento e devem ficar mais caros nas próximas semanas ou meses.

Como é o Caoa Changan CS55?

Em dimensões, o novo CS55 mede 4,55 metros de comprimento, 1,87 m de largura, 1,68 m de altura e 2,66 m de distância entre-eixos.

Já seu porta-malas comporta 525 litros com a configuração normal, mas, se o motorista optar por rebater o banco traseiro, a capacidade aumenta para 1.415 litros.

Novo Caoa Changan CS55 - Foto: Divulgação

Ao todo, são quatro opções de cores: preto metálico, cinza metálico, azul metálico e branco perolizado. A garantia será de sete anos ou 150 mil km, o que ocorrer primeiro.

Motorização e consumo do Caoa Changan CS55

Abaixo do capô, o CS55 terá o mesmo motor utilizado por seus companheiros de montadora, o 1.5 TGDi turbo flex, que gera 180 cv de potência e 29,2 kgfm de torque, seja com gasolina ou etanol.

Seu câmbio é automatizado de dupla embreagem de sete marchas com engrenagens banhadas a óleo, e a tração é dianteira.

Novo Caoa Changan CS55 - Foto: Divulgação

Com esse conjunto, o modelo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 9,5 segundos, como aponta a montadora.

Já o consumo, de acordo com o Inmetro, varia de acordo com o combustível utilizado:

Etanol : 7,3 km/l na cidade e 8,3 km/l na estrada.

: 7,3 km/l na cidade e 8,3 km/l na estrada. Gasolina : 10,4 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada.

Principais equipamentos dos modelos

Caoa Changan CS55 Prime

Visual e conforto: rodas de 19”, faróis e lanternas em LED, teto solar elétrico, chave presencial e ar-condicionado com saída traseira.

Tecnologia: central multimídia de 14,6”, painel digital de 10,3”, espelhamento sem fio, som Pioneer e carregador de celular por indução.

Segurança: câmera 540° com chassi transparente, 6 airbags, freio de estacionamento eletrônico (Auto Hold) e sensores traseiros.

Caoa Changan CS55 Infinity (soma todos os itens da Prime +)