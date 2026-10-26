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Picape de grande porte lidera ranking de carro mais procurado da Bahia
Modelos chineses ocupam quatro das cinco primeiras posições entre os zero-quilômetro mais procurados
A Ford Ranger foi o carro zero-quilômetro mais procurado pelos baianos em setembro, segundo levantamento da Webmotors Autoinsights. O ranking também chama a atenção pela presença de modelos chineses, que ocupam quatro das cinco primeiras posições da lista.
Na sequência da picape da Ford aparecem Denza B5, GWM Haval H6, Omoda 7 e Omoda 5. Os dados são baseados nas buscas e visitas aos anúncios publicados na plataforma, que reúne informações sobre o comportamento de usuários de todo o país.
Veja os carros novos mais procurados na Bahia
Além dos cinco primeiros colocados, o levantamento inclui modelos de diferentes categorias e fabricantes. Fiat Toro, Jeep Commander, Toyota Hilux SW4, BYD Dolphin Mini e Chevrolet S10 completam o ranking dos dez veículos novos mais pesquisados no estado.
Confira a lista completa:
- Ford Ranger;
- Denza B5;
- GWM Haval H6;
- Omoda 7;
- Omoda 5;
- Fiat Toro;
- Jeep Commander;
- Toyota Hilux SW4;
- BYD Dolphin Mini;
- Chevrolet S10.
Ao todo, cinco dos dez modelos mais procurados são de marcas chinesas e possuem motorização eletrificada, híbrida ou totalmente elétrica, segundo o levantamento.
Busca por carros eletrificados cresce no Brasil
O interesse por veículos eletrificados acompanha a expansão desse mercado no país. De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), as vendas de veículos leves elétricos e híbridos ultrapassaram, em setembro, a marca acumulada de 1 milhão de unidades desde o início da série histórica, em 2012.
O primeiro meio milhão de veículos levou mais de 13 anos para ser alcançado. Já a segunda metade foi atingida em apenas 14 meses.
Ainda conforme os dados da entidade, quase dois em cada dez veículos leves vendidos no Brasil em setembro eram eletrificados. A participação representa mais que o dobro da registrada no mesmo período do ano anterior.
Toyota Corolla lidera buscas entre os usados
No mercado de seminovos e usados, o Toyota Corolla ficou na primeira posição entre os veículos mais procurados na Bahia em setembro. O Honda Civic aparece em segundo lugar, seguido pelo Volkswagen Polo.
O ranking também inclui modelos populares, SUVs e veículos de marcas premium.
Veja os dez usados mais pesquisados:
- Toyota Corolla;
- Honda Civic;
- Volkswagen Polo;
- Chevrolet Onix;
- Hyundai Creta;
- Hyundai HB20;
- BMW 320i;
- Volkswagen Jetta;
- Jeep Compass;
- Honda HR-V.
Denza B5 lidera buscas por eletrificados zero-quilômetro
Quando o levantamento considera apenas os veículos híbridos e 100% elétricos, o Denza B5 ocupa o primeiro lugar entre os modelos novos mais procurados na Bahia.
Omoda 7 e GWM Haval H6 aparecem na segunda e terceira posições, respectivamente. O ranking também conta com modelos da BYD e de outras fabricantes.
Confira a lista:
- Denza B5;
- Omoda 7;
- GWM Haval H6;
- Omoda 5;
- BYD Dolphin Mini;
- Jeep Avenger;
- Geely EX2;
- BYD King;
- BYD Song Pro;
- Jetour T2.
Entre os eletrificados usados, o GWM Haval H6 lidera as buscas. O Toyota Corolla ocupa a segunda posição, seguido pelo Honda Civic. Também aparecem na lista os modelos BYD Song Plus, Volvo XC60, BYD Dolphin Mini, BYD Dolphin, BYD Seal, Toyota Corolla Cross e GWM Ora 03.
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Ford Ranger também lidera entre os carros a combustão
Na categoria de veículos novos com motor a combustão, a Ford Ranger mantém a primeira posição, seguida pela Fiat Toro e pela Toyota Hilux SW4.
O ranking ainda reúne modelos como Changan UNI-T, Hyundai Creta, Honda HR-V, Jeep Compass, Volkswagen T-Cross, Toyota Hilux e Fiat Strada.
Entre os usados a combustão, o Honda Civic aparece na liderança, enquanto o Toyota Corolla ocupa o segundo lugar e o Volkswagen Polo fica em terceiro.
Chevrolet Onix, Hyundai Creta, Hyundai HB20, BMW 320i, Volkswagen Jetta, Jeep Compass e Honda HR-V completam a lista.
Conheça a Ford Ranger
A Ford Ranger é a principal picape da montadora, com modelos que abrangem desde uma faixa de preço "mais em conta" até modelos de alto custo e equipamentos. Veja os preços:
- Ranger Black 2.0 Diesel 4X2 AT - R$ 238.900;
- Ranger XL 2.0 Diesel 4×4 MT - R$ 274.900;
- Ranger XLS V6 4WD - R$ 303.900;
- Ranger XLT V6 4WD - R$ 308.600 / R$ 308.900;
- Ranger Limited V6 4WD - R$ 346.600.