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Picape de grande porte lidera ranking de carro mais procurado da Bahia

Modelos chineses ocupam quatro das cinco primeiras posições entre os zero-quilômetro mais procurados

Gustavo Zambianco
Por
Ford Ranger
Ford Ranger - Foto: Divulgação | Ford

A Ford Ranger foi o carro zero-quilômetro mais procurado pelos baianos em setembro, segundo levantamento da Webmotors Autoinsights. O ranking também chama a atenção pela presença de modelos chineses, que ocupam quatro das cinco primeiras posições da lista.

Na sequência da picape da Ford aparecem Denza B5, GWM Haval H6, Omoda 7 e Omoda 5. Os dados são baseados nas buscas e visitas aos anúncios publicados na plataforma, que reúne informações sobre o comportamento de usuários de todo o país.

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Veja os carros novos mais procurados na Bahia

Além dos cinco primeiros colocados, o levantamento inclui modelos de diferentes categorias e fabricantes. Fiat Toro, Jeep Commander, Toyota Hilux SW4, BYD Dolphin Mini e Chevrolet S10 completam o ranking dos dez veículos novos mais pesquisados no estado.

Confira a lista completa:

  • Ford Ranger;
  • Denza B5;
  • GWM Haval H6;
  • Omoda 7;
  • Omoda 5;
  • Fiat Toro;
  • Jeep Commander;
  • Toyota Hilux SW4;
  • BYD Dolphin Mini;
  • Chevrolet S10.

Ao todo, cinco dos dez modelos mais procurados são de marcas chinesas e possuem motorização eletrificada, híbrida ou totalmente elétrica, segundo o levantamento.

Ford Ranger
Ford Ranger - Foto: Divulgação | Ford

Busca por carros eletrificados cresce no Brasil

O interesse por veículos eletrificados acompanha a expansão desse mercado no país. De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), as vendas de veículos leves elétricos e híbridos ultrapassaram, em setembro, a marca acumulada de 1 milhão de unidades desde o início da série histórica, em 2012.

O primeiro meio milhão de veículos levou mais de 13 anos para ser alcançado. Já a segunda metade foi atingida em apenas 14 meses.

Ainda conforme os dados da entidade, quase dois em cada dez veículos leves vendidos no Brasil em setembro eram eletrificados. A participação representa mais que o dobro da registrada no mesmo período do ano anterior.

BYD Dolphin Mini
BYD Dolphin Mini - Foto: Divulgação | BYD

Toyota Corolla lidera buscas entre os usados

No mercado de seminovos e usados, o Toyota Corolla ficou na primeira posição entre os veículos mais procurados na Bahia em setembro. O Honda Civic aparece em segundo lugar, seguido pelo Volkswagen Polo.

O ranking também inclui modelos populares, SUVs e veículos de marcas premium.

Veja os dez usados mais pesquisados:

  • Toyota Corolla;
  • Honda Civic;
  • Volkswagen Polo;
  • Chevrolet Onix;
  • Hyundai Creta;
  • Hyundai HB20;
  • BMW 320i;
  • Volkswagen Jetta;
  • Jeep Compass;
  • Honda HR-V.
Toyota Corolla
Toyota Corolla - Foto: Divulgação | Corolla

Denza B5 lidera buscas por eletrificados zero-quilômetro

Quando o levantamento considera apenas os veículos híbridos e 100% elétricos, o Denza B5 ocupa o primeiro lugar entre os modelos novos mais procurados na Bahia.

Omoda 7 e GWM Haval H6 aparecem na segunda e terceira posições, respectivamente. O ranking também conta com modelos da BYD e de outras fabricantes.

Confira a lista:

  • Denza B5;
  • Omoda 7;
  • GWM Haval H6;
  • Omoda 5;
  • BYD Dolphin Mini;
  • Jeep Avenger;
  • Geely EX2;
  • BYD King;
  • BYD Song Pro;
  • Jetour T2.

Entre os eletrificados usados, o GWM Haval H6 lidera as buscas. O Toyota Corolla ocupa a segunda posição, seguido pelo Honda Civic. Também aparecem na lista os modelos BYD Song Plus, Volvo XC60, BYD Dolphin Mini, BYD Dolphin, BYD Seal, Toyota Corolla Cross e GWM Ora 03.

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Ford Ranger também lidera entre os carros a combustão

Na categoria de veículos novos com motor a combustão, a Ford Ranger mantém a primeira posição, seguida pela Fiat Toro e pela Toyota Hilux SW4.

O ranking ainda reúne modelos como Changan UNI-T, Hyundai Creta, Honda HR-V, Jeep Compass, Volkswagen T-Cross, Toyota Hilux e Fiat Strada.

Entre os usados a combustão, o Honda Civic aparece na liderança, enquanto o Toyota Corolla ocupa o segundo lugar e o Volkswagen Polo fica em terceiro.

Chevrolet Onix, Hyundai Creta, Hyundai HB20, BMW 320i, Volkswagen Jetta, Jeep Compass e Honda HR-V completam a lista.

Ford Ranger
Ford Ranger - Foto: Divulgação | Ford

Conheça a Ford Ranger

A Ford Ranger é a principal picape da montadora, com modelos que abrangem desde uma faixa de preço "mais em conta" até modelos de alto custo e equipamentos. Veja os preços:

  • Ranger Black 2.0 Diesel 4X2 AT - R$ 238.900;
  • Ranger XL 2.0 Diesel 4×4 MT - R$ 274.900;
  • Ranger XLS V6 4WD - R$ 303.900;
  • Ranger XLT V6 4WD - R$ 308.600 / R$ 308.900;
  • Ranger Limited V6 4WD - R$ 346.600.
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