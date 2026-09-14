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MERCADO DE CARROS

Picape tradicional no Brasil será cancelada para chegada de novo modelo

Modelo foi pioneira no segmento e será substituído por novato

Gustavo Zambianco
Por
Renault Oroch vai deixar o Brasil
Renault Oroch vai deixar o Brasil - Foto: Divulgação | Renault

O destino da tradicional picape intermediária, a Renault Oroch, foi selado após o evento de estreia da Niagara, que aconteceu na última quinta-feira, 10. A montadora francesa confirmou que a Oroch vai sair do Brasil e ceder seu espaço à Niagara.

Essa troca vai acontecer ainda em novembro de 2026, quando o novo modelo começará a ser vendido no Brasil.

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Renault Oroch vai deixar o Brasil
Renault Oroch vai deixar o Brasil - Foto: Divulgação | Renault

Produzida em Santa Isabel, na Argentina, a Niagara chega mais sofisticada que a Oroch, com um motor 1.3 turbo e câmbios manual ou automatizado de dupla embreagem.

Oroch foi pioneira de segmento

Mesmo que muitas pessoas não se lembrem, a Oroch chegou ao Brasil meses antes da Fiat Toro e foi a responsável por inaugurar um novo segmento de picapes no país.

Antes dela, quem procurava um modelo menor que uma Ford Ranger ou Chevrolet S10 precisava recorrer às compactas Chevrolet Montana, Volkswagen Saveiro e Fiat Strada.

Renault Duster Oroch. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault
Renault Duster Oroch. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault - Foto: Divulgação | Renault

Porém, a inovação não foi suficiente para a garantia do sucesso nas vendas, visto que a Toro, sua principal rival, somou, de janeiro a agosto deste ano, 37.407 emplacamentos, enquanto a Oroch garantiu somente 7.302 unidades.

Chegada da Niagara

A Renault anunciou, na última quinta-feira, 10, que a chegada da picape Niagara ao Brasil vai acontecer ainda em novembro de 2026.

Renault Niagara
Renault Niagara - Foto: Divulgação | Renault

Os preços oficiais de lançamento e a distribuição dos equipamentos por versão serão divulgados pela montadora antes de novembro. Uma variação híbrida da plataforma está programada para o mercado nacional em 2027.

Motorização

O conjunto mecânico utiliza um motor 1.3 TCe turbo flex de quatro cilindros e injeção direta.

Ele consegue gerar uma potência de 160 cavalos e o torque é de 27,5 kgfm quando abastecido com etanol.

Renault Niagara
Renault Niagara - Foto: Divulgação | Renault

O modelo de entrada utiliza uma transmissão manual de seis marchas. Já as outras variantes superiores utilizam câmbio automático de dupla embreagem (EDC) com seis velocidades.

Capacidade e espaço interno

A caçamba da nova picape intermediária apresenta 938 litros de volume e suporta carga útil de 654 kg. O reboque atinge 710 kg. A área de carga conta com oito pontos de amarração e tomada de 12 volts.

Caçamba Niagara
Caçamba Niagara - Foto: Divulgação | Renault

As medidas da versão 4x4 registram 4,94 metros de comprimento, 1,83 metro de largura, 1,72 metro de altura e 2,96 metros de distância entre-eixos.

Sistema de tração e desempenho

A nova Niagara apresenta opções de tração dianteira e integral (4x4). O sistema 4x4 prioriza o eixo dianteiro em condições normais e transfere o torque para a traseira de acordo com a necessidade de aderência.

O seletor de modos de condução inclui os perfis Eco, Conforto, Esportivo, Inteligente, Lama-Areia e Off-Road.

Renault Niagara
Renault Niagara - Foto: Divulgação | Renault

A suspensão traseira é independente do tipo multilink e os freios utilizam discos nas quatro rodas. O vão livre do solo é de 233 mm nas versões com tração integral.

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autos picape Renault.

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