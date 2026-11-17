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O Rallye do Batom chega à 28ª edição no dia 29 de novembro, com um percurso inédito de aproximadamente 150 quilômetros pelas estradas baianas.

A tradicional prova de regularidade do automobilismo feminino terá sete categorias e uma novidade na estrutura: pela primeira vez, a largada e a chegada serão realizadas no Shopping Bela Vista, em Salvador.

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Após não acontecer em 2025 por questões técnicas, o evento retorna com mudanças no trajeto e uma programação voltada tanto para competidoras experientes quanto para mulheres que desejam ter o primeiro contato com o automobilismo. A expectativa da organização é reunir participantes interessadas em desafios sobre quatro rodas, integração e aprendizado.

Idealizada para ampliar a presença feminina em um esporte historicamente associado aos homens, a iniciativa acumula quase três décadas de atividades. Para a criadora do projeto, Selma Morais, a continuidade da competição representa uma oportunidade de incentivar novas participantes.

“O Rallye do Batom é uma oportunidade de mostrar que as mulheres podem ocupar todos os espaços do automobilismo. É um evento que reúne aventura, aprendizado, amizade e superação. Queremos que cada participante se sinta incentivada a experimentar, aprender e descobrir que também pode fazer parte desse universo”, destaca Selma.

Percurso terá cerca de 150 quilômetros

A edição de 2026 terá um desenho diferente das provas anteriores. Segundo Rafael Santos, piloto de rali e diretor de prova, o trajeto seguirá em direção à BR-324, explorando regiões de municípios como Camaçari, Simões Filho, Dias d’Ávila e São Francisco do Conde.

A mudança também representa uma diferença em relação à edição anterior, que teve saída no Distrito Naval e seguiu em direção à Linha Verde. Desta vez, os deslocamentos e trechos cronometrados serão distribuídos em quatro grandes setores de regularidade.

Ao todo, serão aproximadamente 150 quilômetros, com duração estimada de quatro horas e meia.

“Este ano, o rallye terá um desenho diferente. O percurso seguirá mais em direção à BR-324, explorando outras regiões da Bahia entre deslocamentos e trechos cronometrados, com uma duração estimada de quatro horas e meia de prova”, explica Rafael.

Competição terá sete categorias

A prova será aberta a veículos 4x4 e 4x2, com trechos em estradas pavimentadas e não pavimentadas. Toda a competição acontecerá em vias abertas ao trânsito, sem utilização de propriedades particulares ou estradas fechadas.

Não é necessário ter experiência anterior em provas de regularidade para participar. Ao todo, serão sete categorias, divididas entre diferentes perfis de duplas e tipos de veículos.

Cinco modalidades são mistas: Pro, Turismo 4x4, Expedition 4x4, Expedition 4x2 e Convidados/Imprensa. As outras duas são exclusivamente femininas: Batom 4x2 e Batom 4x4.

A participação masculina será permitida apenas em duplas formadas por convite de uma mulher. Equipes exclusivamente masculinas não poderão se inscrever.

Organização oferece cursos gratuitos para iniciantes

Para facilitar a entrada de novas participantes no automobilismo, a organização disponibiliza cursos gratuitos de pilotagem, navegação, mecânica leve e primeiros socorros.

A preparação busca oferecer conhecimentos básicos para quem ainda não teve contato com o esporte, permitindo que as estreantes se familiarizem com os desafios da competição e participem com mais segurança.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial. Na plataforma, também estão disponíveis o regulamento, as categorias e o calendário das atividades preparatórias.