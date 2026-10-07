Renault lança SUV com IA do Google por menos de R$ 150 mil

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O Renault Boreal ganhou uma novidade que promete deixar a interação com o carro ainda mais parecida com uma conversa. O SUV passa a oferecer o Google Gemini de série, tornando-se o primeiro veículo produzido no Brasil a contar com o assistente de inteligência artificial do Google.

A tecnologia amplia os recursos do Google Automotive Services já disponíveis no modelo e permite que o motorista use a voz para controlar funções do veículo, incluindo abrir e fechar o teto solar e os vidros.

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Mais do que obedecer comandos específicos, o sistema consegue interpretar o contexto do que está sendo dito. Na prática, isso significa que o motorista não precisa decorar uma frase exata para fazer determinada função.

Gemini entende o que o motorista quer

Como evolução do Google Assistant, o Gemini utiliza inteligência artificial generativa para compreender conversas e solicitações mais complexas.

Um exemplo dado pela Renault é quando o motorista diz que está com calor dentro da cabine. Em vez de precisar falar diretamente para ligar ou ajustar o ar-condicionado, o sistema pode interpretar a intenção e realizar o ajuste necessário na climatização.

A proposta é reduzir a necessidade de interação manual com a central multimídia e tornar o uso das funções do carro mais natural durante a viagem.

O assistente pode ser acionado com as expressões “Hey Google” ou “Ok Google”, pelo botão de voz localizado no volante ou pelo ícone disponível na tela do sistema openR link.

Também é possível utilizar o Gemini Live, recurso que permite manter uma conversa contínua com o assistente. Dessa forma, o motorista pode interromper a inteligência artificial e fazer novas solicitações sem precisar repetir a expressão de ativação.

Renault Boreal - Foto: Divulgação

Carro também responde perguntas



Além de controlar funções do veículo, o Gemini pode responder perguntas abertas sobre diferentes assuntos e fornecer informações gerais, notícias e conteúdos de mídia durante o trajeto.

O assistente tem suporte para 16 idiomas, incluindo português, inglês e espanhol. A Renault também prevê novas atualizações para ampliar os recursos da tecnologia ao longo do tempo.

Atualização também chega a outros Renault

A novidade não ficará restrita ao Boreal. O Gemini também pode ser instalado como atualização opcional e gratuita em veículos da Renault equipados com o openR link e Google integrado.

A atualização é feita remotamente. Para utilizar o recurso, o cliente precisa conectar a conta Google à central multimídia. Depois disso, uma notificação aparece no sistema e permite escolher entre migrar para o Gemini ou continuar usando o Google Assistant.

Maps e mais de 100 aplicativos



No Boreal, o Google Automotive Services também reúne recursos como Google Maps e Google Play.

O Maps possui integração nativa com o veículo, aparece nas duas telas do sistema e oferece informações de trânsito em tempo real, com atualizações automáticas.

Já o Google Play disponibiliza mais de 100 aplicativos, incluindo Waze, Amazon Music e HBO Max. O sistema também permite controlar dispositivos conectados ao Google Home por meio de comandos de voz personalizados.

Renault Boreal ganha Google Gemini - Foto: Divulgação

Quanto custa o Renault Boreal?



Na oferta divulgada pela Renault, o Boreal Evolution 2026/2026 parte de R$ 149.990, com taxa de 0% em 24 vezes.

A versão conta ainda com:

ar-condicionado automático digital de duas zonas;

controle de velocidade adaptativo inteligente;

câmbio automático EDC com e-shifter;

painel de instrumentos digital de 7 polegadas.

Com a chegada do Gemini, o Boreal amplia a lista de recursos que podem ser acionados por voz e passa a oferecer uma interação mais natural entre motorista e veículo.