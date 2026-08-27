Waze desativa aviso de ‘ladrão’ e surpreende motoristas brasileiros

Quem circulou por algumas regiões de Campinas, no interior de São Paulo, usando o Waze nos últimos dias se deparou com uma situação pouco comum no aplicativo. Diversos ícones que representam um “ladrão” começaram a aparecer em sequência no mapa.

Os alertas foram identificados principalmente na região do Taquaral e nas proximidades da Avenida José de Souza Campos, conhecida como Norte-Sul. Os pontos indicados pelos usuários coincidiam com áreas onde havia grande presença de propaganda eleitoral.

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A quantidade de registros chamou a atenção e, inicialmente, poderia dar a entender que se tratava de uma série de ocorrências de segurança. A situação, no entanto, tinha outra origem: usuários estavam utilizando a ferramenta do aplicativo para indicar locais onde havia materiais de campanha.

A prática ganhou repercussão nas redes sociais e fez com que o Waze suspendesse temporariamente a função de alerta de segurança no Brasil. Segundo a empresa, alguns usuários fizeram registros falsos, o que viola as regras de utilização da plataforma.

Entenda como funciona o alerta de ‘ladrão’

O recurso de “insegurança” foi lançado pelo Waze em 2025 com a proposta de permitir que motoristas compartilhassem com outros usuários locais onde haviam percebido alguma situação de risco.

O alerta é identificado no mapa por um personagem com aparência de ladrão. Assim como outras ferramentas do aplicativo, o sistema funciona de maneira colaborativa: um usuário faz o registro e a informação pode ser visualizada por outros motoristas que passam pela área.

A função foi criada para auxiliar quem está ao volante a redobrar a atenção em determinados trechos, especialmente diante de situações envolvendo roubos, furtos ou vandalismo.

Alertas foram concentrados em áreas com propaganda



Em Campinas, a movimentação ficou mais evidente nas proximidades do Viaduto Laurão, em uma região onde se encontram as avenidas Moraes Salles, José de Souza Campos, a Norte-Sul, e Princesa D’Oeste com a Rua General Marcondes Salgado.

O trecho também apresentava concentração de materiais de propaganda eleitoral.

Imagens semelhantes começaram a ser compartilhadas nas redes sociais e mostraram que a utilização do recurso não teria ficado restrita a Campinas. Alguns internautas passaram a usar o alerta como forma de protesto ou ironia em relação à presença de materiais de campanha em espaços públicos.

Os registros, porém, não correspondem a ocorrências policiais oficiais. A relação entre os símbolos exibidos no mapa e a propaganda eleitoral surgiu a partir do uso feito pelos próprios usuários da ferramenta.

Recurso tinha outra finalidade

A ferramenta de segurança foi desenvolvida para registrar situações reais de insegurança percebidas por quem está dirigindo. A orientação do Waze é que os usuários façam alertas sobre incidentes que estejam presenciando.

Com a liberação da propaganda eleitoral nas ruas, em 16 de agosto, alguns usuários passaram a utilizar o botão de “insegurança” para marcar locais onde havia materiais de campanha. A propaganda eleitoral para as eleições de 2026 foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na mesma data.

Dessa forma, os registros apareciam no mapa para outros usuários como alertas relacionados à segurança, embora a situação indicada não correspondesse necessariamente a um risco para os motoristas.

Waze suspende função de segurança no Brasil

Após identificar o uso do recurso para o envio de alertas considerados falsos, o Waze decidiu desativar temporariamente a possibilidade de reportar incidentes de segurança no Brasil.

Em nota, a plataforma afirmou que alguns usuários estavam enviando informações falsas e que esse tipo de comportamento contraria as políticas do aplicativo. A empresa não informou quando a funcionalidade será novamente disponibilizada.

A medida, no entanto, é restrita ao recurso de segurança. As demais opções de alertas colaborativos do Waze continuam disponíveis para os motoristas.

A plataforma mantém regras para impedir o compartilhamento de informações falsas ou incorretas, já que os registros feitos pelos usuários podem ser visualizados por outras pessoas durante seus deslocamentos.

Confira a nota do Waze

“Estamos desabilitando temporariamente o recurso do Waze que permite que motoristas reportem incidentes de segurança no Brasil após detectar que alguns usuários submeteram alertas falsos, o que é contra nossas políticas. Seguimos focados em oferecer a melhor experiência para os motoristas.”, a declaração foi enviada pelo Waze.